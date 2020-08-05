Об этом сообщает издание The Verge.

Видео испытаний опубликовано на YouTube-канале SpaceX.

Starship SN5 (пятый серийный испытательный аппарат) поднялся примерно на 150 метров с полигона Бока-Чика в Техасе, продержался около 40 секунд и вертикально приземлился на ту же площадку.

Starship SN5 оснащен новым мощным ракетным двигателем под названием Raptor (у финальной версии таких будет шесть).

Стоит отметить, что предыдущие четыре полноразмерных прототипа взрывались и разрушались, не дойдя до летных тестов.

“(Полет на) Марс становится реальным”, – написал глава SpaceX Илон Маск в Twitter, комментируя испытания.

Starship — это пилотируемый космический корабль нового поколения, разрабатываемый частной американской компанией SpaceX для полетов на Луну и Марс. Он сможет перевозить до 100 человек, сообщает Space.com.

Starship рассчитан на вывод на низкую орбиту более 100 тонн полезной нагрузки.

В рамках проекта Starship SpaceX также разрабатывает сверхтяжелую ракету-носитель Super Heavy для запуска корабля на низкую околоземную орбиту с земли и “танкер” для дозаправки Starship на орбите для миссий в дальний космос.

SpaceX рассчитывает, что первый запуск полноценной версии Starship пройдет в 2021 году.