Об этом сообщает издание The Verge.
Видео испытаний опубликовано на YouTube-канале SpaceX.
Starship SN5 (пятый серийный испытательный аппарат) поднялся примерно на 150 метров с полигона Бока-Чика в Техасе, продержался около 40 секунд и вертикально приземлился на ту же площадку.
Starship SN5 оснащен новым мощным ракетным двигателем под названием Raptor (у финальной версии таких будет шесть).
Стоит отметить, что предыдущие четыре полноразмерных прототипа взрывались и разрушались, не дойдя до летных тестов.
“(Полет на) Марс становится реальным”, – написал глава SpaceX Илон Маск в Twitter, комментируя испытания.
Starship — это пилотируемый космический корабль нового поколения, разрабатываемый частной американской компанией SpaceX для полетов на Луну и Марс. Он сможет перевозить до 100 человек, сообщает Space.com.
Starship рассчитан на вывод на низкую орбиту более 100 тонн полезной нагрузки.
В рамках проекта Starship SpaceX также разрабатывает сверхтяжелую ракету-носитель Super Heavy для запуска корабля на низкую околоземную орбиту с земли и “танкер” для дозаправки Starship на орбите для миссий в дальний космос.
SpaceX рассчитывает, что первый запуск полноценной версии Starship пройдет в 2021 году.
Starship takes flight pic.twitter.com/IWvwcA05hl
— SpaceX (@SpaceX) August 5, 2020
- 2 августа американские астронавты успешно вернулись на Землю в капсуле SpaceX Dragon. После двухмесячной миссии они приземлились в океан у побережья Флориды. Crew Dragon вошел в атмосферу Земли, выпустил парашюты и приводнился в районе Пенсаколы в Мексиканском заливе. После этого корабль и экипаж подобрало специальное спасательное судно Go Navigator.