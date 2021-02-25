Об этом пишет The Business of Fashion.

Над обновлениями работала креативный директор компании Джованна Энгельберт.

Наиболее заметным изменением является ребрендинг фирменного логотипа Swarovski. Теперь лебедь, который изображен на нем, повернут лицом к клиенту, чтобы создать впечатление, что он смотрит в будущее.

Ему также придали удлиненную шейку и поместили в восьмиугольник, который напоминает форму ограненного кристалла.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SWAROVSKI (@swarovski)

В заявлении Swarovski говорится, что новый, более обтекаемый дизайн призван “усилить динамику” бренда.

Наряду с редизайном Swarovski также представила первую коллекцию украшений, выпущенную после того, как Энгельберт взяла бразды правления в свои руки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SWAROVSKI (@swarovski)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SWAROVSKI (@swarovski)

Кроме того, компания также обновит около 30 магазинов Swarovski Wonderlab. Первый из этих заведений открылся в Милане в этом месяце.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Karla Otto (@karlaotto)