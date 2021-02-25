Об этом пишет The Business of Fashion.
Над обновлениями работала креативный директор компании Джованна Энгельберт.
Наиболее заметным изменением является ребрендинг фирменного логотипа Swarovski. Теперь лебедь, который изображен на нем, повернут лицом к клиенту, чтобы создать впечатление, что он смотрит в будущее.
Ему также придали удлиненную шейку и поместили в восьмиугольник, который напоминает форму ограненного кристалла.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В заявлении Swarovski говорится, что новый, более обтекаемый дизайн призван “усилить динамику” бренда.
Наряду с редизайном Swarovski также представила первую коллекцию украшений, выпущенную после того, как Энгельберт взяла бразды правления в свои руки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Кроме того, компания также обновит около 30 магазинов Swarovski Wonderlab. Первый из этих заведений открылся в Милане в этом месяце.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
- В мае прошлого года стилист Джованна Батталья Энгельберт стала креативным директором бренда Swarovski.