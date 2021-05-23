Про це повідомляється на сайті компанії.

Спочатку старт мав відбутися 13 лютого, однак його перенесли – у компанії заявили, що їм потрібен додатковий час для технічних перевірок.

За процес ліцензування відповідало Федеральне управління цивільної авіації США (FAA), яке тепер буде отримувати експлуатаційні дані й дані про характеристики польоту.

Суборбітальний космоплан VSS Unity був випущений з базового корабля VMS Eve на висоті близько 13 км і досяг висоти 89 км на швидкості понад 1000 м/с (три швидкості звуку).

Корабель стартував з космопорту “Америка” в штаті Нью-Мексико приблизно о 18:30 за київським часом.

В екіпаж космоплана входили Сі Джей Стурков і Вейв Маккей, літак-носій Eve пілотували Келлі Латімер і Майкл Масуччі.

Засновник Virgin Galactic мільярдер Річард Бренсон особисто спостерігав за польотом Unity з землі.

  • Раніше компанія Virgin Galactic представила свою останню модель космічного літака SpaceShip III для туристичних польотів.