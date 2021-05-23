Про це повідомляється на сайті компанії.
Спочатку старт мав відбутися 13 лютого, однак його перенесли – у компанії заявили, що їм потрібен додатковий час для технічних перевірок.
За процес ліцензування відповідало Федеральне управління цивільної авіації США (FAA), яке тепер буде отримувати експлуатаційні дані й дані про характеристики польоту.
Суборбітальний космоплан VSS Unity був випущений з базового корабля VMS Eve на висоті близько 13 км і досяг висоти 89 км на швидкості понад 1000 м/с (три швидкості звуку).
Корабель стартував з космопорту “Америка” в штаті Нью-Мексико приблизно о 18:30 за київським часом.
В екіпаж космоплана входили Сі Джей Стурков і Вейв Маккей, літак-носій Eve пілотували Келлі Латімер і Майкл Масуччі.
60 seconds of rocket burn, straight into space. #UNITY21 #VirginGalactic pic.twitter.com/yc87hWRLxc
— Virgin Galactic (@virgingalactic) May 22, 2021
Засновник Virgin Galactic мільярдер Річард Бренсон особисто спостерігав за польотом Unity з землі.
Delighted to be on the flightline to watch @VirginGalactic’s first human spaceflight from the majestic Spaceport America @Spaceport_NM #UNITY21 pic.twitter.com/FcpCxJcjqS
— Richard Branson (@richardbranson) May 22, 2021
- Раніше компанія Virgin Galactic представила свою останню модель космічного літака SpaceShip III для туристичних польотів.