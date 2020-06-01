Covid-19 Украина

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Компания Zoom подорожала до $50 млрд

Zoom Video Communications Inc. достигла рыночной стоимостью более 50 миллиардов долларов.

Понедельник, 1 июня 2020, 13:27

Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

Уточняется, что Zoom Video Communications Inc., производящая программное обеспечение дял видеоконференций, выросла до 179,48 долларов (на 9,7%). Это дало компании рыночную стоимость в 50,6 миллиардов долларов.

Отмечается, что рыночная стоимость Zoom в данный момент превышает стоимость фармацевтической компании Biogen Inc и компании Deere.

Фото: Bloomberg

По планам инвесторов, резкое использование программмы для видеосвязи в условиях пандемии коронавируса, приведет и к дальнейшему долгосрочному росту доходов.

Сообщается, что основатель Zoom Эрик Юань в прошлую пятницу увеличил свой личный капитал на 800 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что Zoom не обеспечивает сквозное шифрование видеозвонков. Кроме того, на платформу Zoom подали в суд из-за скрытого распространения персональных данных.

Google запретил своим сотрудникам на их гаджетах использовать популярное приложение для видеоконференций Zoom.

Теги: Zoom, стоимость, карантин

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