Об этом говорится в отчете Tech Transparency Project (TTP), сообщает The Verge.

Расследователи TTP выяснили, что Lens Technology, которая поставляет стекло для гаджетов для таких компаний, как Amazon, Apple и Tesla, использовала тысячи уйгуров в рамках продолжающейся кампании китайского правительства направленной против нацменьшинства.

Речь идет о так называемой программе сокращения бедности в Синьцзяне, в рамках которой представители нацменьшинства заставляют жить в лагерях идеологической обработки, часто — отказываться от ислама и изучать мандаринский диалект, после чего их отправят на работу на различные фабрики по всему Китаю.

TTP, ссылаясь на сообщения СМИ (в частности, Global Times of China) и правительственные отчеты, показывает, что Lens Technology использовала принудительный труд представителей меньшинства в рамках этой программы. В отчете приведены также видео, показывающие протест рабочих Lens Technology, из содержания плакатов которых следует, что они из Синьцзяна.

Одновременно было опубликовано расследование BuzzFeed News, в котором были дополнительно раскрыты масштабы кампании против уйгурского меньшинства. В частности, рассказывается об обширной сети заводов, построенных в лагерях. Австралийский институт стратегической политики сообщает об около 100 компаний, использовавших труд насильно переселенных уйгуров, среди которых Apple и Amazon, а H & M, Nike, Nintendo и тому подобное.

Активисты и правозащитники жестко критикуют лагеря, принудительное переселение и рабочие программы, и неоднократно призывали крупные компании, в частности, Apple, занять более решительную позицию касательно этого.

В отчете TTP отмечается, что акцентирование внимания именно на сотрудничестве Lens Technology с Apple уместно, поскольку компания якобы лоббировала закон о предотвращении принудительного труда уйгуров, предусматривающий введение санкций против технологических компаний США за связи с кампанией принудительного труда китайского правительства.

Реакция Apple

Apple отрицает свою причастность к практике принудительного труда в Китае или связь с ней, заявив, что она регулярно проверяет своих поставщиков и не видит доказательств того, что Lens Technology использовала таких работников на производственных линиях Apple.

“Apple категорически против принудительного труда. […] Ранее в этом году мы подтвердили, что ни у одного из наших поставщик нет уйгурских рабочих из правительственных программ на производственных линиях Apple”, — говорится в заявлении представителя Apple Джоша Розенстока.

The Verge отмечает, что заявление компании не противоречит отчета TTP, ведь расследователи не дают подтверждений того, что принудительный труд использовался именно для работы над компонентами Apple.