На протяжении года из государственного бюджета на компенсацию стоимости аренды жилья для 40% народных избранников было потрачено около 30 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные журналистов программы “Слидство.Инфо”.

Как правило, сумма компенсации за аренду жилья или номер в гостинице для одного депутата составляет около 20 тысяч гривен в месяц. Чтобы получить компенсацию, нардеп должен написать соответствующее заявление и обратится с ним в аппарат Верховной Рады.

На сайте Верховной Рады опубликован документ, согласно с которым, компенсацию на аренду жилья из госбюджета получили около 170 народных избранников. То есть это 40% от количества нардепов.

Они получили компенсации на общую сумму около 30,1 миллиона гривен.

75% из тех, кто получили компенсации, представители монобольшинства – фракции “Слуга народа”.

К примеру, “слуга народа” Андрей Клочко за год в Раде получил около 80 тысяч гривен компенсации на аренду. При этом, он родился и прописан в Киеве. У его семьи есть две собственных квартиры в столицы – по 75 и 56 квадратов, соответственно.

Но он снял еще одну квартиру, побольше, на 101 квадрат. За нее он получил компенсацию.

Но сам нардеп утверждает, что у него “не было никогда жилья”.

Представитель “Оппозиционной платформы – За життя” Николай Скорик получил из бюджета 180 тысяч гривен компенсации за аренду. Согласно его декларации, он пользуется бесплатно киевской квартирой экс-начальника Одесского порта Николая Павлюка.

Компенсацию же он брал за гостиничный номер, в котором жил.

Еще один пример – основатель производства кондитерских изделий “Вацак” Геннадий Вацак. Он получил из бюджета 197 тысяч гривен компенсации на жилье. В Киеве он арендует квартиру площадью 46 квадратов. При этом, в его собственности больше десяти недвижимых объектов на территории Винницкой области.

“Слуга народа” Павел Якименко арендует номер в пятизвездочной гостинице “Премьер Палац”, ночь в которой стоит от 163 евро до 5 тысяч евро. Из госбюджета ему компенсировали 200 тысяч гривен. При этом в Харьковской области у него есть около десяти недвижимых объектов.