В “Европейской правде” опубликовали категории граждан, на которых это не распространяется.
На данный момент сохранен запрет на некритические поездки.
Также в странах-членах ЕС сохранили право на въезд для следующих категорий граждан:
- Граждане, которые едут на учебу;
- Моряки, которые добираются до корабля;
- Граждане, которые путешествуют транзитом через территорию Евросоюза;
- Высококвалифицированные специалисты, профессиональные навыки которых необходимы стране;
- Члены семей граждан Евросоюза;
- Граждане, у которых ест вид на жительство в странах ЕС;
- Сезонные работники;
- Дипломаты.
В целом, ЕС разрешил въезд на свою территорию из таких стран, как Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай.
Важная деталь – украинцы, которые живут в указанных странах, смогут приехать в одну из стран Евросоюза с туристической целью, к примеру.
- Совет Европейского союза принял решение открыть внешние границы для граждан 14 стран. Украина в этот список не вошла.