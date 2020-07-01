Несмотря на ограничения Евросоюза на прием граждан из других стран из-за эпидемиологической обстановки в связи с коронавирусом, некоторых это не коснется.

В “Европейской правде” опубликовали категории граждан, на которых это не распространяется.

На данный момент сохранен запрет на некритические поездки.

Также в странах-членах ЕС сохранили право на въезд для следующих категорий граждан:

Граждане, которые едут на учебу;

Моряки, которые добираются до корабля;

Граждане, которые путешествуют транзитом через территорию Евросоюза;

Высококвалифицированные специалисты, профессиональные навыки которых необходимы стране;

Члены семей граждан Евросоюза;

Граждане, у которых ест вид на жительство в странах ЕС;

Сезонные работники;

Дипломаты.

В целом, ЕС разрешил въезд на свою территорию из таких стран, как Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай.

Важная деталь – украинцы, которые живут в указанных странах, смогут приехать в одну из стран Евросоюза с туристической целью, к примеру.