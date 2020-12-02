В октябре 2020 года украинцам насчитали 11 млрд грн за предоставление коммунальных услуг. Эта сумма на 57% превышает показатель прошлого года в размере 7 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

В среднем платежка на одну семью выросла с 555,5 до 741,9 грн. В октябре украинцы погасили более 9 млрд грн (около 82%) с начисленных сумм, а год назад – 5,8 млрд грн (более 83%).

Соответственно, долг украинцев за коммуналку в октябре увеличился на 1,7 млрд грн. В общем задолженность составляет 56,1 млрд грн.

Больше всего за коммунальные услуги насчитали жителям Киева (1,45 млрд грн), Харьковской (944 млн грн), Днепропетровской (925 млн грн), Киевской (794 млн грн) и Львовской (763 млн грн) областей.