Об это сообщается в соцсети Facebook.
“Сетевое сообщество “Словотвир” (Slovotvir) – площадка для поиска, обсуждения и отбора точных соответствий к иностранным словам. Здесь собрано более 5000 заимствований и около 26 000 вариантов их перевода. Некоторые из них предлагаем вашему вниманию. Приживутся ли эти новообразования? Сказать трудно. Некоторые возразят: зачем, мол, что-то мудрить, если уже есть готовые, привычные заимствования? Верим, что вместе, совместными усилиями общины, сможем найти достойную замену чужизмам и сделать свой небольшой вклад в развитие украинского языка. Творим новые слова вместе”, – говорится в сообщении.
Институт предложил рассмотреть и заменить иноязычные на точные соответствующие украинские слова. Так, например, кэшбек предлагается заменить словом коштоверт, а мастхэв – кончетреба.
Такое предложение Института языкознания спровоцировало скандал в соцсети. Так, некоторые украинцы возмутились словами-заменителями и написали гневные комментарии под постом.
“Прикольный у вас институт. Лично я, очень не уверен, что предложенные варианты уместны. Более того, такая “iншина” не очень правильна грамматически. Например, Wi-Fi, это никак не “бездрiт”, потому что, изначально это не “безпровод” и даже не “wireless”. Это название технологии “бездроту”, а значит, вообще никак не переводится”, “Надеюсь, это карантинная шутка? Прошу не кидать в меня тапками, но зачем усложнять, если мы уже и так привыкли к интернационализмам и заимствованиям? Как “компьютер” , “телефон”, и т.д. заменить теперь?”, ” Это напоминает попытки российских властей, заставить русскоязычное население говорить “себяшка” вместо селфи и “руссиано”, вместо американо”, “Никого не слушайте. Это шикарная идея. Зовите меня просто Анна Кончатреба. Ваша преданная поклонница”, “Зачем ?? Дурость , и так приезжая даже во Львов половину слов не понимаешь. Так постепенно появится еще один новый язык. Надо объединять людей, а не разъединять ! И объединять добрыми поступками, а не конфликтом с языком в разных областях нашей страны !! А дети ?? Им уже легче говорить на иностранном, чем каждый год переучивать наши новые правила и слова”, – пишут украинцы.
Пользователи жаловались, что администраторы страницы Института языковедения удаляли неугодные комментарии и блокировали подписчиков.
- 22 мая украинское Правительство одобрило новую редакцию Украинского правописания, заменив тем самым старую версию 1992 года. Позднее Институт языкознания имени А. Потебни НАН Украины на своем сайте опубликовал полный текст документа. Всего в новой редакции насчитывается 282 страницы, на которых подробно объясняются главные изменения написания тех или иных украинских слов. #Буквы разбирались, подверглось ли существенным изменениям Украинское правописание.