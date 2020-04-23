Об это сообщается в соцсети Facebook.

“Сетевое сообщество “Словотвир” (Slovotvir) – площадка для поиска, обсуждения и отбора точных соответствий к иностранным словам. Здесь собрано более 5000 заимствований и около 26 000 вариантов их перевода. Некоторые из них предлагаем вашему вниманию. Приживутся ли эти новообразования? Сказать трудно. Некоторые возразят: зачем, мол, что-то мудрить, если уже есть готовые, привычные заимствования? Верим, что вместе, совместными усилиями общины, сможем найти достойную замену чужизмам и сделать свой небольшой вклад в развитие украинского языка. Творим новые слова вместе”, – говорится в сообщении.

Институт предложил рассмотреть и заменить иноязычные на точные соответствующие украинские слова. Так, например, кэшбек предлагается заменить словом коштоверт, а мастхэв – кончетреба.

Такое предложение Института языкознания спровоцировало скандал в соцсети. Так, некоторые украинцы возмутились словами-заменителями и написали гневные комментарии под постом.

“Прикольный у вас институт. Лично я, очень не уверен, что предложенные варианты уместны. Более того, такая “iншина” не очень правильна грамматически. Например, Wi-Fi, это никак не “бездрiт”, потому что, изначально это не “безпровод” и даже не “wireless”. Это название технологии “бездроту”, а значит, вообще никак не переводится”, “Надеюсь, это карантинная шутка? Прошу не кидать в меня тапками, но зачем усложнять, если мы уже и так привыкли к интернационализмам и заимствованиям? Как “компьютер” , “телефон”, и т.д. заменить теперь?”, ” Это напоминает попытки российских властей, заставить русскоязычное население говорить “себяшка” вместо селфи и “руссиано”, вместо американо”, “Никого не слушайте. Это шикарная идея. Зовите меня просто Анна Кончатреба. Ваша преданная поклонница”, “Зачем ?? Дурость , и так приезжая даже во Львов половину слов не понимаешь. Так постепенно появится еще один новый язык. Надо объединять людей, а не разъединять ! И объединять добрыми поступками, а не конфликтом с языком в разных областях нашей страны !! А дети ?? Им уже легче говорить на иностранном, чем каждый год переучивать наши новые правила и слова”, – пишут украинцы.

Пользователи жаловались, что администраторы страницы Института языковедения удаляли неугодные комментарии и блокировали подписчиков.