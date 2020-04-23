Исследователи установили, что 9 человек были заражены коронавирусом из-за работающего кондиционера в ресторане.

Об этом сказано в статье американского издания Business Insider.

Случай, описанный в исследовании, произошел в Китае в городе Гуанчжоу. Исследователи, считают, что кондиционер ресторана стал причиной распространения вируса от одного человека, у которого не было явных симптомов, до других здоровых, которые впоследствии заболели.

В результате этого было заражено 9 людей.

Исследование опубликовано в научном журнале “Новые инфекционные заболевания”.

Отмечается, что эти выводы ставят под угрозу меры социального дистанцирования, которые, в частности предполагают, что необходимое расстояние между людьми должно составлять от 1,5 мера.