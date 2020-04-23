Об этом сказано в статье американского издания Business Insider.
Случай, описанный в исследовании, произошел в Китае в городе Гуанчжоу. Исследователи, считают, что кондиционер ресторана стал причиной распространения вируса от одного человека, у которого не было явных симптомов, до других здоровых, которые впоследствии заболели.
В результате этого было заражено 9 людей.
Исследование опубликовано в научном журнале “Новые инфекционные заболевания”.
Отмечается, что эти выводы ставят под угрозу меры социального дистанцирования, которые, в частности предполагают, что необходимое расстояние между людьми должно составлять от 1,5 мера.
- В Украине по состоянию на утро 23 апреля зафиксировано 7170 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 578 новых случаев, что является рекордным показателем для нашей страны с начала вспышки.
- В МОЗ Украины заявили, что рекордное количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 стало следствием нарушения карантина на Вербное воскресенье и Пасху.
- Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Украине ожидается 3 – 8 мая. В связи с этим карантин в стране решено продлить до 11 мая.