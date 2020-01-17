Об этом он проинформировал в комментарии журналистам в кулуарах Парламента, сообщают #Буквы.

“В этих пленках (аудиозаписях якобы из кабинета Гончарука, – ред.) не было никакой коррупции, никакого “схематоза”, никакого нарушения закона. Я думаю, что это просто между президентом и премьером. Я считаю, что это мужественный шаг (заявление Гончарука об отставке, – ред.). Сейчас просто будем ждать, каким образом президент отреагирует. Если президент поддержит идею его отставки, я вам гарантирую, что мы это сделаем за один день, Парламент. Если президент не поддержит, то все будет нормально, будем работать дальше”, – подчеркнул Арахамия.

При этом нардеп не видит оснований для такой отставки. Арахамия, в частности, упомянул, что “коней на переправе не меняют”.

“По моему личному мнению, нет реальных причин, чтобы Гончарук ушел в отставку. Вы же знаете, как говорят, коней на переправе не меняют. То есть, есть Кабмин, он сформирован. Есть программа действий Правительства, новый бюджет под эту программу. Это болезненно для государства. Я считаю, что они найдут какой-то компромисс, и мы дальше будем двигаться. Мы единая команда, у нас нет подковерных договоренностей”, – отметил Арахамия.

Он также анонсировал консультации фракции с Гончаруком.