Об этом проинформировали в пресс-службе Харьковской областной госадминистрации.
Так, в Государственном реестре недвижимого имущества были зарегистрированы помещения на стадионе “Металлист” в Харькове и тренировочная база в поселке Высоком.
“В настоящее время завершена регистрация помещений по ул. Плехановской, 65: это многофункциональный сектор (VIP-сектор), подтрибунные помещения южной и северной трибун и футбольная академия. Также 3 января завершена процедура регистрации помещений базы “Металлист” в Высоком”, – рассказали в ОГА.
Имущественные комплексы, конфискованные у ПАО “Футбольный клуб “Металлист”, ООО “Металлист Холдинг” и “Металлист арена”, передавались в сферу управления облгосадминистрации распоряжением Кабинета Министров еще от 11 апреля 2018 года. Но за год имущество в областную собственность не приняли.
В октябре 2017 года в тот момент генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что харьковский футбольный клуб “Металлист” возвращается из собственности Сергея Курченко в госсобственность. Он отмечал, что речь идет о спецконфискации имущественных прав ФК “Металлист” на сумму $200 млн.
- В октябре 2019 года был ликвидирован “Брокбизнесбанк”, принадлежавший беглому украинскому олигарху Сергею Курченко.
- Ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко и бизнесмен Сергей Курченко нанесли ущерб Украине на сумму 198 млрд грн. В августе текущего года Александра Клименко заочно арестовали.