Конфискованное имущество бизнесмена-беглеца Сергея Курченко в Харькове и поселке Высоком было возвращено в государственную собственность.

Об этом проинформировали в пресс-службе Харьковской областной госадминистрации.

Так, в Государственном реестре недвижимого имущества были зарегистрированы помещения на стадионе “Металлист” в Харькове и тренировочная база в поселке Высоком.

“В настоящее время завершена регистрация помещений по ул. Плехановской, 65: это многофункциональный сектор (VIP-сектор), подтрибунные помещения южной и северной трибун и футбольная академия. Также 3 января завершена процедура регистрации помещений базы “Металлист” в Высоком”, – рассказали в ОГА.

Имущественные комплексы, конфискованные у ПАО “Футбольный клуб “Металлист”, ООО “Металлист Холдинг” и “Металлист арена”, передавались в сферу управления облгосадминистрации распоряжением Кабинета Министров еще от 11 апреля 2018 года. Но за год имущество в областную собственность не приняли.

В октябре 2017 года в тот момент генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что харьковский футбольный клуб “Металлист” возвращается из собственности Сергея Курченко в госсобственность. Он отмечал, что речь идет о спецконфискации имущественных прав ФК “Металлист” на сумму $200 млн.