Об этом проинформировали в пресс-службах компаний.
В SkyUp объяснили, что рейсы отменены из-за использования системы противовоздушной обороны вблизи Еревана.
“Авиакомпания SkyUp по результатам оценки новых рисков временно прекращает полетную программу по маршруту Киев – Ереван – Киев. SkyUp продолжал выполнять рейсы, пока это оставалось безопасным, однако сейчас в Армении сообщили об использовании систем ПВО вблизи столицы. В таких условиях авиаперевозчик не может ставить под угрозу жизнь пассажиров. Безопасность – наш безусловный приоритет”, – отмечается в сообщении.
В данный момент отменены рейсы, которые были запланированы на 5 октября. Относительно дальнейших полетов решение будет приниматься в зависимости от развития событий.
Пассажиры, которые уже приобрели билеты на рейсы, имеют возможность:
• Получить возмещение стоимости билета (на баланс пассажира в личном кабинете или по запросу в контакт-центр на [email protected]);
• бесплатно изменить дату на рейсы, начиная с 9 октября;
• воспользоваться специальным рейсом Киев – Тбилиси – Киев (5 октября) с организацией трансферного зеленого коридора из Тбилиси в Ереван наземным транспортом.
В МАУ также проинформировали об отмене следующего рейса в Ереван, который запланирован на 5 октября.
“Авиакомпания приняла соответствующее решение, руководствуясь исключительно высоким приоритетом безопасности полетов и необходимостью соблюдения международных стандартов авиабезопасности. Кроме этого, самостоятельные действия МАУ по ограничению полетов в зону конфликта синхронизируются с позицией Государственной авиационной службы Украины”, – подчеркивается в сообщении.
В МАУ пообещали обеспечить “необходимую коммуникацию с пассажирами указанного рейса” и предоставить им “всю необходимую поддержку”.
Ранее в МАУ сообщили, что откладывают возобновление рейсов в Баку (Азербайджан) до конца октября “из-за ограничений въезда на территорию Азербайджана в связи с очередным продолжением карантинных мероприятий”.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха: что происходит?
Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. #Буквы рассказывали историю конфликта.
27 сентября этого года стало известно об обстрелах в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвиняли друг друга в вооруженных провокациях.
В частности, министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную провокацию в направлении Нагорного Карабаха.
В свою очередь власти Азербайджана сообщили, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии вдоль линии фронта. Сообщалось о гибели и ранении гражданского населения и военнослужащих.
В настоящее время власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.
Ранее военное положение ввел Нагорный Карабах. Лидер непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 сентября объявил о частичной мобилизации в стране.
29 сентября в министерстве обороны Армении заявили об участии турецких самолетов в атаке на армянские населенные пункты. Турция отрицает свое участие в конфликте.
- На конец дня 27 сентября в результате боев армянская армия понесла серьезные потери – было уничтожено 22 танка и другой бронетехники, 15 зенитно-ракетных комплексов “ОСА”, 18 беспилотных летательных аппаратов, 8 артиллерийских установок. Потери армянской стороны в живой силе составили более 550 человек убитыми и ранеными.
- Совет безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и срочно возобновить переговоры.
- 30 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжает поддерживать территориальную целостность Азербайджана.
- В субботу, 3 октября, армия Азербайджана перешла в масштабное наступление. Позиции Армении атакуют в северной и западной частях непризнанной республики.