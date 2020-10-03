Украинские авиакомпании МАУ ("Международные авиалинии Украины") и SkyUp отменили ближайшие рейсы в столицу Армении, Ереван, из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом проинформировали в пресс-службах компаний.

В SkyUp объяснили, что рейсы отменены из-за использования системы противовоздушной обороны вблизи Еревана.

“Авиакомпания SkyUp по результатам оценки новых рисков временно прекращает полетную программу по маршруту Киев – Ереван – Киев. SkyUp продолжал выполнять рейсы, пока это оставалось безопасным, однако сейчас в Армении сообщили об использовании систем ПВО вблизи столицы. В таких условиях авиаперевозчик не может ставить под угрозу жизнь пассажиров. Безопасность – наш безусловный приоритет”, – отмечается в сообщении.

В данный момент отменены рейсы, которые были запланированы на 5 октября. Относительно дальнейших полетов решение будет приниматься в зависимости от развития событий.

Пассажиры, которые уже приобрели билеты на рейсы, имеют возможность:

• Получить возмещение стоимости билета (на баланс пассажира в личном кабинете или по запросу в контакт-центр на [email protected]);

• бесплатно изменить дату на рейсы, начиная с 9 октября;

• воспользоваться специальным рейсом Киев – Тбилиси – Киев (5 октября) с организацией трансферного зеленого коридора из Тбилиси в Ереван наземным транспортом.

В МАУ также проинформировали об отмене следующего рейса в Ереван, который запланирован на 5 октября.

“Авиакомпания приняла соответствующее решение, руководствуясь исключительно высоким приоритетом безопасности полетов и необходимостью соблюдения международных стандартов авиабезопасности. Кроме этого, самостоятельные действия МАУ по ограничению полетов в зону конфликта синхронизируются с позицией Государственной авиационной службы Украины”, – подчеркивается в сообщении.

В МАУ пообещали обеспечить “необходимую коммуникацию с пассажирами указанного рейса” и предоставить им “всю необходимую поддержку”.

Ранее в МАУ сообщили, что откладывают возобновление рейсов в Баку (Азербайджан) до конца октября “из-за ограничений въезда на территорию Азербайджана в связи с очередным продолжением карантинных мероприятий”.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха: что происходит?

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. #Буквы рассказывали историю конфликта.

27 сентября этого года стало известно об обстрелах в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвиняли друг друга в вооруженных провокациях.

В частности, министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную провокацию в направлении Нагорного Карабаха.

В свою очередь власти Азербайджана сообщили, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии вдоль линии фронта. Сообщалось о гибели и ранении гражданского населения и военнослужащих.

В настоящее время власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

Ранее военное положение ввел Нагорный Карабах. Лидер непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 сентября объявил о частичной мобилизации в стране.

29 сентября в министерстве обороны Армении заявили об участии турецких самолетов в атаке на армянские населенные пункты. Турция отрицает свое участие в конфликте.