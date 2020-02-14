Во время стрельбы в спортзале в Соломенском районе столицы был ранен бывший член ВО "Свобода" Александр Чорнопищук, который был помощником депутата Киевского местного совета Святослава Кутняка.

Об этом #Буквам сообщили собственные источники среди бывших “свободовцев”.

Отмечается, что стрелял глава киевской ячейки “Сокола”, а также официальный помощник депутата Киевсовета фракции “Свобода” Владимира Назаренко – Георгий Бариленко.

“Чорнопищук ходит на киокушинкай в этот спортзал последние 1,5 года. Там работает его тренер. Тот, кто стрелял – это Бариленко он является членом “Свободы” и руководителем киевского “Сокола” (молодежки свободы). Ранее он руководил молодежкой в Одессе. После того как Левченко и половина членов киевской “Свободы” вышли из партии, этот Бариленко приехал в Киев и его задача – это силовое противостояние нам. Он и его люди блокируют вход на комиссии и сессии депутатам, которые также с нами вышли. Это Антоненко Прохор и Святослав Кутняк”, – рассказал собеседник.

Эту информацию также подтвердил активист Владимир Тищенко.

Следует отметить, что конфликты между бывшими однопартийцами начались накануне. Так, 3 февраля Тищенко сообщил, что на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства депутат от ВО “Свобода” Владимир Назаренко сломал микрофон бывшему однопартийцу Святославу Кутняку. Назаренко вместе с группой “свободовцев” препятствовал Кутняку “выполнять свои прямые обязанности депутата и работать в комиссии, членом которой он является, а также осуществлял “откровенно хулиганские действия” и “уничтожил имущество общества”.

“В действиях группы лиц по отношению к депутату Киевского городского совета Святославу Кутняку усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 351 Уголовного кодекса Украины, а именно, создание искусственных препятствий в его работе, что может караться ограничением свободы на срок до трех лет”, – добавил Тищенко.