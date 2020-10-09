Армения и Азербайджан подтвердили готовность отправить своих представителей на консультации по конфликту в Нагорном Карабахе в Москву.

Об этом сообщает российское информагентство “Интерфакс”.

“Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве. Идет активная подготовка”, – отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ожидается, что встреча пройдет на уровне министров иностранных дел.

История конфликта

27 сентября этого года стало известно об обстрелах в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвиняли друг друга в вооруженных провокациях.

В частности, министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную провокацию в направлении Нагорного Карабаха.

В свою очередь власти Азербайджана сообщили, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии вдоль линии фронта. Сообщалось о гибели и ранении гражданского населения и военнослужащих.

В настоящее время власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

Ранее военное положение ввел Нагорный Карабах. Лидер непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 сентября объявил о частичной мобилизации в стране.

29 сентября в министерстве обороны Армении заявили об участии турецких самолетов в атаке на армянские населенные пункты. Турция отрицает свое участие в конфликте.