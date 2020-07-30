Об этом сообщает агентство Reuters.

Как сообщалось ранее, 30 июля президент США Дональд Трамп предложил отложить проведение выборов президента страны, которые должны состояться в ноябре.

Трамп не имеет права откладывать выборы: согласно Конституции США право устанавливать дату голосования предоставляется Конгрессу.

Заявления как представителей Демократической партии, так и республиканцев, пока свидетельствуют о том, что идея американского лидера не находит поддержки в Конгрессе.

Многочисленные республиканцы в Конгрессе, в частности, лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл, отвергли эту идею.

“В истории федеральных выборов мы никогда не задерживали выборы, и мы продвигаться с нашими выборам”, — сказал Маккарти.

Представительница Демократической партии Зои Лофгрен, возглавляющая комитет Палаты представителей по надзору за безопасностью выборов, тоже отвергла идею о любых задержках.

“Ни в коем случае мы не рассмотрим это, чтобы примириться с неумелым и случайным ответом президента на пандемию коронавируса или поверить в ложь и дезинформацию, которую он распространяет”, — отметила Лофгрен в электронном письме Reuters.

Один из республиканцев, близкий к Белому дому, на условиях анонимности поделился с агентством своим мнением об этом. Он отметил, что заявление Трампа была неожиданностью, поскольку накануне он сменил менеджера кампании.

“Очевидно, он просто не может с собой поделать. Все начинает выглядеть как настоящая кампания, и потом он делает это. Это ужасно. Похоже, он даже не хочет побеждать”, — отметил он.

Напомним, ранее Трамп неоднократно высказывал мнение, что идея демократов провести голосование с помощью почты в связи с эпидемией коронавируса создаст возможность для фальсификации выборов. Заявления американского лидера в Twitter на эту тему были обозначены, как фейковая информация. Это был первый случай в истории социальной сети, когда твит президента обозначили, как недостоверный.

Также Трамп не исключал, что не признает результаты грядущих выборов.