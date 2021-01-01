Об этом сообщает американское издание Axios.
Как сообщалось ранее, 29 декабря Палата представителей Конгресса США преодолела вето президента Дональда Трампа, наложенное на оборонный бюджет. В течение недели с этим вопросом также должен был определиться Сенат, большинство в котором составляют республиканцы.
Сенат собрался в пятницу, 1 января, несмотря на то, что это — официальный выходной. Для преодоления вето сенаторам было необходимо собрать более двух третей голосов.
В итоге закон поддержали 81 из 100 сенаторов. Еще 13 высказались против.
Напомним, ранее закон об оборонном бюджете был одобрен и Палатой представителей и Сенатом. Но Дональд Трамп наложил вето. Это было вызвано его недовольством из-за отсутствия в бюджете положения об ответственности социальных сетей за публикации пользователей, а также из-за переименования военных баз и монументов, названных в честь военных-конфедератов.
Общий объем оборонного бюджета превышает 740 млрд долларов. Эти средства, в том числе, должны направить на повышение заработной платы американским солдатам и модернизацию оборудования.
- Документ также предусматривает выделение Украине 250 млн долларов военной помощи в 2021 году. Из них 75 млн долларов планируется направить на приобретение для Вооруженных сил Украины летальных видов вооружения (что на 25 млн долларов больше, чем в 2020 году).
- Кроме того, документ предусматривает ужесточение санкций против строительства российского газопровода “Северный поток-2” (в частности, расширение перечня услуг, подпадающих под действие санкций США).