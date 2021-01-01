Сенат присоединился к Палате представителей США в голосовании за отмену вето на закон об оборонном бюджете. Документ предусматривает ужесточение санкций против "Северного потока-2" и выделение помощи Украине.

Об этом сообщает американское издание Axios.

Как сообщалось ранее, 29 декабря Палата представителей Конгресса США преодолела вето президента Дональда Трампа, наложенное на оборонный бюджет. В течение недели с этим вопросом также должен был определиться Сенат, большинство в котором составляют республиканцы.

Сенат собрался в пятницу, 1 января, несмотря на то, что это — официальный выходной. Для преодоления вето сенаторам было необходимо собрать более двух третей голосов.

В итоге закон поддержали 81 из 100 сенаторов. Еще 13 высказались против.

Напомним, ранее закон об оборонном бюджете был одобрен и Палатой представителей и Сенатом. Но Дональд Трамп наложил вето. Это было вызвано его недовольством из-за отсутствия в бюджете положения об ответственности социальных сетей за публикации пользователей, а также из-за переименования военных баз и монументов, названных в честь военных-конфедератов.

Общий объем оборонного бюджета превышает 740 млрд долларов. Эти средства, в том числе, должны направить на повышение заработной платы американским солдатам и модернизацию оборудования.