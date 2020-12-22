Covid-19 Украина

обновлено 22.12.2020 в 09:01

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Конгресс США одобрил выделение $2,3 трлн на борьбу с эпидемией и экономическим кризисом

Конгресс США поддержал огромный пакет помощи для борьбы с кризисом в области здравоохранения и экономическим кризисом.

Вторник, 22 декабря 2020, 09:32

Об этом сообщает телеканал CNBC.

Палата представителей одобрила пакет 359 голосами “за” и 53 – против. Затем Сенат также проголосовал с преимуществом – 92 голоса “за” и 6 – против.

Конгресс выделил 900 миллиардов долларов на помощь в связи с пандемией.

Законопроект направит необходимую помощь американцам уже весной – хотя это будет слишком поздно для многих семей, которые вынуждены не ходить на работу и остаются дома без средств для существования.

Пакет включает в себя увеличение пособий по безработице, увеличение ссуд для малого бизнеса, еще один прямой платеж в размере 600 долларов.

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Ожидается, что Трамп подпишет этот закон в ближайшие дни.

Среди ключевых положений закона: федеральная надбавка по безработице в размере 300 долларов в неделю до середины марта и расширение программы, предоставляющее фрилансерам право на получение пособий. По 600 долларов получат физические лица, которые зарабатывают до 75 000 долларов США в год. Еще 600 долларов будет выделяться на каждого ребенка.

В пакете помощи предусмотрены 284 миллиарда долларов на ссуды для малого бизнеса в рамках программы защиты зарплаты.

8 миллиардов долларов пойдет на распространение вакцины, а также 20 миллиардов долларов на то, чтобы американцы получали прививки бесплатно. Законопроект также вкладывает как минимум 20 миллиардов долларов в тестирование на Covid-19 и отслеживание контактов с инфицированными.

Законопроект продлевает федеральный мораторий на выселение до 31 января и выделяет 25 миллиардов долларов на помощь в аренде жилья. Он направляет 13 миллиардов долларов на продовольственную помощь. Законопроект также направляет 82 миллиарда долларов на образование и 45 миллиардов долларов на транспорт.

Пакет включает 15 миллиардов долларов на выплату заработной платы американским авиаперевозчикам. Новый пакет помощи идет в дополнение к 25 миллиардам долларов, полученным перевозчиками в соответствии с Законом о CARES в марте прошлого года.

Теги: Конгресс США, Коронавирус

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