Об этом сообщает телеканал NBC News.
Конгрессмены направили соответствующее письмо на имя главы ФБР Кристофера Рэя.
Поводом для обращения стал обнародованный в СМИ телефонный разговор Дональда Трампа с госсекретарем Джорджии Бредом Раффенспергером, во время которого американский лидер требовал пересчета голосов на президентских выборах в свою пользу, угрожая уголовными последствиями.
“Я просто хочу найти 11780 голосов, потому что мы выиграли штат”, – заявил Трамп во время разговора.
Телефонный звонок длился около часа. В течение этого времени Трамп неоднократно склонял госсекретаря Джорджии к пересмотру результатов голосования в штате, а также озвучивал сомнительные и неподтвержденные теории заговора по поводу выборов. Трамп даже предположил, что если Раффенспергер, республиканец, не будет действовать в соответствии с его желаниями, он может быть привлечен к уголовной ответственности.
Конгрессмены Тед Лью и Кэтлин Райс в своем письме отметили, что, по их мнению, Трамп “участвовал в подстрекательстве или сговоре с целью совершения ряда преступлений, связанных с выборами”.
“Мы просим немедленно начать уголовное расследование в отношении президента”, — подчеркивается в письме, которое также опубликовано на официальном сайте Теда Лью.
В письме сказано, что Трамп нарушил законодательство, касающееся фальсификации выборов и подстрекательства к фальсификации выборов.
“Как бывшие прокуроры, Кэтлин Райс и я полагаем, что Дональд Трамп совершил несколько преступлений во время телефонного разговора, в котором угрожал госсекретарю Джорджии Раффенспергеру, чтобы тот “нашел 11 780” голосов или “пересчитал”. Мы обратились в ФБР”, – написал Лью в своем Twitter.
Как сообщает издание The Hill, в ФБР подтвердили, что получили запрос от законодателей, но не стали комментировать ситуацию.
- Дональд Трамп позвонил госсекретарю Джорджии Брэду Раффенспергеру и потребовал пересчета голосов, угрожая уголовными последствиями. Юристы предполагают, что Трамп нарушил федеральный закон и закон штата, но сомневаются в возможности привлечения его к ответственности.
- 14 декабря коллегия выборщиков своим голосованием утвердила победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. За Байдена проголосовали 306 выборщиков, а за действующего президента США Дональда Трампа — 232. Для победы необходимо было получить 270 голосов выборщиков.
- Результаты голосования коллегии еще должны быть утверждены Конгрессом США. Это должно произойти 6 января (на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса). Сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули намерен оспорить результаты голосования во время подсчета голосов в Конгрессе 6 января.