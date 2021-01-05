Конгрессмены, члены Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Тед Лью и Кэтлин Райс призвали ФБР начать уголовное расследование в отношении действующего президента страны Дональда Трампа.

Об этом сообщает телеканал NBC News.

Конгрессмены направили соответствующее письмо на имя главы ФБР Кристофера Рэя.

Поводом для обращения стал обнародованный в СМИ телефонный разговор Дональда Трампа с госсекретарем Джорджии Бредом Раффенспергером, во время которого американский лидер требовал пересчета голосов на президентских выборах в свою пользу, угрожая уголовными последствиями.

“Я просто хочу найти 11780 голосов, потому что мы выиграли штат”, – заявил Трамп во время разговора.

Телефонный звонок длился около часа. В течение этого времени Трамп неоднократно склонял госсекретаря Джорджии к пересмотру результатов голосования в штате, а также озвучивал сомнительные и неподтвержденные теории заговора по поводу выборов. Трамп даже предположил, что если Раффенспергер, республиканец, не будет действовать в соответствии с его желаниями, он может быть привлечен к уголовной ответственности.

Конгрессмены Тед Лью и Кэтлин Райс в своем письме отметили, что, по их мнению, Трамп “участвовал в подстрекательстве или сговоре с целью совершения ряда преступлений, связанных с выборами”. “Мы просим немедленно начать уголовное расследование в отношении президента”, — подчеркивается в письме, которое также опубликовано на официальном сайте Теда Лью.

В письме сказано, что Трамп нарушил законодательство, касающееся фальсификации выборов и подстрекательства к фальсификации выборов.

“Как бывшие прокуроры, Кэтлин Райс и я полагаем, что Дональд Трамп совершил несколько преступлений во время телефонного разговора, в котором угрожал госсекретарю Джорджии Раффенспергеру, чтобы тот “нашел 11 780” голосов или “пересчитал”. Мы обратились в ФБР”, – написал Лью в своем Twitter.

Как сообщает издание The Hill, в ФБР подтвердили, что получили запрос от законодателей, но не стали комментировать ситуацию.