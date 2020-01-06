Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте председателя Палаты представителей.
В документе предусматривается, что военные действия президента по отношению к Ирану без разрешения Конгресса должны быть прекращены на протяжении 30 дней.
Председатель Палаты Представителей Нэнси Пелоси заявила, что американский авиаудар, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани, поставил под угрозу американских граждан, а также угрожает эскалацией во взаимоотношениях с Ираном.
При этом в Конгрессе высказали обеспокоенность, что подобные действия в Белом доме осуществили без консультаций с ними.
По мнению аналитиков, данную резолюцию могут поддержать в Палате представителей, где Демократическая партия имеет большинство. Однако документ вряд ли поддержит в Сенате, который контролируется республиканцами.
- Напомним, что в ночь на 3 января ракетным ударом в аэропорту Багдада (Ирак) был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. В Пентагоне заявили, что удар был нанесен американским боевым дроном.
- Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.
- Государственный департамент Соединенных Штатов Америки призвал своих граждан в Ираке незамедлительно покинуть страну в связи с напряженной ситуацией в регионе.