Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте председателя Палаты представителей.

В документе предусматривается, что военные действия президента по отношению к Ирану без разрешения Конгресса должны быть прекращены на протяжении 30 дней.

Председатель Палаты Представителей Нэнси Пелоси заявила, что американский авиаудар, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани, поставил под угрозу американских граждан, а также угрожает эскалацией во взаимоотношениях с Ираном.

При этом в Конгрессе высказали обеспокоенность, что подобные действия в Белом доме осуществили без консультаций с ними.

По мнению аналитиков, данную резолюцию могут поддержать в Палате представителей, где Демократическая партия имеет большинство. Однако документ вряд ли поддержит в Сенате, который контролируется республиканцами.