Палата представителей Конгресса США вызывает гендиректора Amazon Джеффа Безоса для дачи показаний по делу о возможном злоупотреблении для повышения конкурентоспособности.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Ранее газета Wall Street Journal опубликовала материал, в котором говорится, что

компания Amazon могла использовать данные о продажах от посторонних продавцов на своей платформе, чтобы получить конкурентное преимущество над ними.

Информация о возможном использовании данных вызвала обеспокоенность у конкурентов и представителей власти. В частности, сенатор Элизабет Уоррен, критикуя действия компании, провела аналогию с бейсболом. Она сказала, что Аmazon выступает и в роли судьи и роли владельца команды.

Законодатели Палаты представителей Конгресса США, оперируя данными, изложенными в материале издания, потребовали от Безоса явиться для дачи показаний. Соответствующее письмо, подписанное главой антимонопольного комитета Палаты представителей Дэвидом Сициллином и главой судебного комитета Джерри Надлером было опубликовано в пятницу, 1 мая.

Законодатели отметили, что информация WSJ противоречит заявлениям компании о том, что Amazon не использует данные отдельных продавцов, чтобы конкурировать с ними.

“Если сообщение в статье Wall Street Journal является точным, то заявления, сделанные Amazon в Комитете по поводу деловой практики компании, представляются вводящими в заблуждение и, возможно, преступно ложными или лживыми”, — говорится в письме.

Перед тем законодатели обратились к компании по этому поводу, но уверяют, что Amazon отказывается сотрудничать со следствием и “не представила достаточных доказательств”. Палата представителей угрожает вызвать Безоса для дачи показаний в принудительном порядке.

Законодатели подчеркнули, что возможное злоупотребление Amazon несет серьезные риски, поскольку сегодня, во время пандемии, роль компании является “жизненно важной”.