Администрация американского президента Джо Байдена опубликовала стратегию по возвращению мирового лидерства. В частности, это касается гонки с главным конкурентом - Китаем.

23-страничный доклад “Временное стратегическое руководство в области национальной безопасности” опубликовали на сайте Белого дома.

В центре стратегии – приоритеты администрации, которых необходимо придерживаться, чтобы не позволить Китаю занять лидирующие позиции по всем геополитическим направлениям.

В докладе Китай называют “единственным конкурентом, потенциально способным объединить свою экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь для долговременного вызова стабильной и открытой международной системе”.

В связи с этим, осуществление стратегии позволит США “одержать победу в стратегической конкуренции с Китаем или любой другой страной”.

В документе несколько раз упоминается о России и ни разу – об Украине.

Россия охарактеризована как страна, которая собирается усилить свою роль на мировой арене. При этом, ее сравнивают с коммунистическим Китаем.

“Россия по-прежнему полна решимости усилить свое глобальное влияние и играть подрывную роль на мировой арене… Пекин и Москва прилагают значительные усилия, чтобы сдержать сильные стороны США и помешать нам защищать свои интересы и союзников во всем мире”, – сказано в тексте доклада.

Учитывая угрозу потери мирового лидерства со стороны Китая, а также агрессию со стороны России, США намерены искать новые механизмы контроля над вооружениями. В первую очередь, демократическим путем переговоров.

“Мы будем предпринимать шаги по сокращению роли ядерного оружия в нашей стратегии национальной безопасности, обеспечивая при этом сохранение нашего стратегического сдерживания, а также прочность и авторитетность наших расширенных обязательств по сдерживанию перед нашими союзниками. Мы будем вести содержательный диалог с Россией и Китаем по целому ряду новых военно-технологических разработок, затрагивающих стратегическую стабильность”, – сказано в тексте.

Чтобы сохранить и усилить лидерские позиции в мире, США будут инвестировать в своих граждан, экономику и демократию.

“Самым эффективным способом для Америки выиграть гонку с более напористым и авторитарным Китаем в долгосрочной перспективе являются инвестиции в наш народ, в нашу экономику и демократию”, – говорится в документе.

Чтобы иметь международную поддержку, США собираются сплотить дружественные к ним страны, выработать общую стратегию по защите демократических ценностей.

“Мы держим агрессию Китая и будем противостоять угрозам нашей коллективной безопасности, процветанию и демократическому образу жизни”, – резюмируется в докладе.

Также в стратегии отметили, что отношения с Китаем будут определяться наличием различных факторов. Потому, вопросы будут решаться как демократическим, так и военизированным путем, если это будет необходимо.