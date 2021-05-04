Про це повідомляє CNBC.
В цілому з початку року вартість Ethereum злетіла майже на 360%.
Аналітики пов’язують зацікавленість у другій за популярністю криптовалюті з зацікавленістю в різних інститутах. Так, минулого місяця Європейський інвестиційний банк заявив, що випустив свою першу в історії цифрову облігацію на публічному блокчейні Ethereum.
Ethereum – криптовалюта і платформа для створення децентралізованих онлайн-сервісів на базі блокчейну, що працюють на базі розумних контрактів. Вона є другою за капіталізацією криптовалютою після Bitcoin.
У 2020 році вартість Ethereum зросла вп’ятеро.
- Раніше повідомлялося, що автомобільна компанія Ілона Маска купила біткоїнів на суму 1,5 мільярда доларів. Для Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) це може бути ще однією причиною розслідувати справу стосовно професійного троля і генерального директора Tesla Ілона Маска.