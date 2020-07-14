Виктора Бабарыко не зарегистрировали кандидатом в президенты Беларуси.

Об этом сообщило беларусское издание TUT.by.

Уточняется, что члены Центральной избирательной комиссии Беларуси проголосовали за недопуск Виктора Бабарыко в кандидаты на президентских выборах из-за “незадекларированной собственности в офшорах”.

По информации ЦИК, такие данные были получены от Комитета государственного контроля Беларуси.

Отмечается, что Бабарыко считали наиболее серьезным конкурентом действующего президента Александра Лукашенко на будущих выборах. По информации опроса СМИ, за него могли проголосовать до 50% белорусов.