Кандидат в президенты США от Демпартии Пит Буттиджич, который накануне выбыл из гонки, намерен призвать своих избирателей поддержать Джо Байдена, что поможет ему существенно улучшить шансы.

Об этом пишет Washington Post.

Дональд Трамп – первый человек в современной истории, который был избран президентом США, получив менее 50 процентов на первичном голосовании и менее 50 процентов голосов избирателей на всеобщих выборах. Трамп одержал победу, несмотря на скептицизм многих республиканских избирателей и республиканского истеблишмента, отчасти благодаря основным правилам, которые дали ему большинство делегатов в штатах, в которых он выиграл.

Возможно, из-за этого урока четырехлетней давности два ведущих демократа, претендующих на выдвижение партии в 2020 году, сделали то, чего не сделали бывший губернатор Огайо Джон Касич и сенатор Тед Круза: ушли, чтобы расчистить путь для бывшего вице-президента Джо Байдена. После своей победы в субботу в Южной Каролине Байден стал главным противовесом сенатору Берни Сандерсу.

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Стоит отметить, что такие же опасения были по поводу Трампа четыре года назад.

В воскресенье Пит Буттиджич выбыл из гонки. Он не поддерживал ни одного из своих бывших соперников, но опросы показывают, что его база поддержки, скорее всего, будет тяжелеть к Байдену, Элизабет Уоррен и Эми Клобучар. Однако в понедельник днем ​​появились новости о том, что Клобучар выйдет из гонки, присоединившись к Байдену на митинге в Техасе накануне первичных выборов в этом штате.

На данный момент все было бы очень хорошо для Байдена, если бы не два ключевых усложняющих фактора. Во-первых, досрочное голосование уже давно проводится как в Техасе, так и в Калифорнии. Если Клобучар скажет своим сторонникам голосовать за Байдена, это не принесет пользы тем, кто уже проголосовал. (В некоторых местах избиратели могут изменить досрочные голоса). В Калифорнии скорее всего проголосуют против Байдена.