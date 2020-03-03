Об этом пишет Washington Post.
Дональд Трамп – первый человек в современной истории, который был избран президентом США, получив менее 50 процентов на первичном голосовании и менее 50 процентов голосов избирателей на всеобщих выборах. Трамп одержал победу, несмотря на скептицизм многих республиканских избирателей и республиканского истеблишмента, отчасти благодаря основным правилам, которые дали ему большинство делегатов в штатах, в которых он выиграл.
Возможно, из-за этого урока четырехлетней давности два ведущих демократа, претендующих на выдвижение партии в 2020 году, сделали то, чего не сделали бывший губернатор Огайо Джон Касич и сенатор Тед Круза: ушли, чтобы расчистить путь для бывшего вице-президента Джо Байдена. После своей победы в субботу в Южной Каролине Байден стал главным противовесом сенатору Берни Сандерсу.
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Стоит отметить, что такие же опасения были по поводу Трампа четыре года назад.
В воскресенье Пит Буттиджич выбыл из гонки. Он не поддерживал ни одного из своих бывших соперников, но опросы показывают, что его база поддержки, скорее всего, будет тяжелеть к Байдену, Элизабет Уоррен и Эми Клобучар. Однако в понедельник днем появились новости о том, что Клобучар выйдет из гонки, присоединившись к Байдену на митинге в Техасе накануне первичных выборов в этом штате.
На данный момент все было бы очень хорошо для Байдена, если бы не два ключевых усложняющих фактора. Во-первых, досрочное голосование уже давно проводится как в Техасе, так и в Калифорнии. Если Клобучар скажет своим сторонникам голосовать за Байдена, это не принесет пользы тем, кто уже проголосовал. (В некоторых местах избиратели могут изменить досрочные голоса). В Калифорнии скорее всего проголосуют против Байдена.
- Бывший вице-президент США Джо Байден одержал уверенную победу на первичных выборах (праймериз) демократов, которые состоялись в штате Южная Каролина в субботу, 29 февраля.