Церемония награждения победителей Молодой и Детской Коронации международного литературного конкурса “Коронация слова” пройдет при организационной поддержке Киевского университета имени Бориса Гринченко, в партнерстве с Киевским Дворцом детей и юношества под патронатом Министерства образования и науки Украины, при поддержке Департамента культуры, Департамента образования и науки , молодежи и спорта КГГА.

Уже вскоре Украина узнает имена новых звезд и звездочек, засияют на отечественном литературном небосклоне, имена подростков и взрослых, пишут лучшие тексты для детей и юношества.

Чувствуя особую социальную ответственность перед юными авторами, читателями и будущим поколениям, номинацию расширен и она включает три категории: “Взрослые для детей”, “Дети для детей”, “Дети для взрослых”.

Грандиозная цель конкурса – расширить спектр детской литературы, поощрить к сочинительству самих детей и популяризировать чтение среди детей и молодежи.

Многие произведения для детей (победителей конкурса) внесены в школьную и внешкольную программы Министерством образования на науки Украины.

Кино, пьесы, анимационные фильмы и книги пользуются успехом и известны не только в Украине, но и за ее пределами. Самые громкие из них: “Иван Сила”, “Светлячки”, “Ромео и Жасмин”, “Камелия”, “Комп и компания”.

Международный литературный конкурс “Коронация слова”, история успеха которого насчитывает 20 лет, является самым престижным украинским проектом, в области романов, киносценариев, пьес, песенной лирики и произведений для детей открыл более 1000 новых имен. Среди наиболее популярных, плодотворных и тиражируемых писателей – Андрей Кокотюха, Александр Гаврош, Виктория Гранецкая, Богдан Коломийчук, Лариса Денисенко, Мария Матиос, Владимир Лис, Мила Иванцова, Ирен Роздобудько, Василий Шкляр, Макс Кидрук, Галина Вдовиченко, Анастасия Никулина и многие другие .

В оценках литературоведов, например, Академика Николая Жулинского, директора Института литературы имени Тараса Шевченко НАН Украины: “Коронация слова” создала “Третью волну” в истории украинской литературы.

“Коронация слова” – “Уникальный литературный и мультимедийный проект, которому нет аналогов в мире” (по словам Коэльо).

Главная цель конкурса – поддержка новейшей украинской культуры, поиск новых имен, издание лучших романов, стимулирование и поддержка современного литературного процесса кино и театра. И как следствие, наполнение украинского рынка полнокровной конкурентоспособной литературой, а кино и театра качественными фильмами и пьесами.

Приглашаем Вас творить, присылать на конкурс рукописи и выигрывать!

Смотрите онлайн церемонию на youtube-канале “Коронации слова”

https://www.youtube.com/channel/UC3bCiXma3F3rbgKHWMzxJug

Подробная информация на сайте в условиях участия “Молодая коронации”.

Конечная дата ПРИЕМА РУКОПИСЕЙ – 1 АПРЕЛЯ!