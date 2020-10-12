Конкурс YO! Directors Awards (YO! DA), который дает молодым режиссерам возможность войти на рынок производства рекламы, наладить контакт с брендами и снять свой первый ролик для портфолио, подвел итоги – опубликовано шесть готовых рекламных роликов финалистов конкурса и объявлены победители, которых выбрало .переможці, яких обрало профессиональное жюри

Конкурс длился в течение августа-октября и проходил в несколько этапов. На первом – участники конкурса должны прислать идеи рекламных роликов, разработанные на основе брифа от реальных заказчиков рекламы, партнеров конкурса – Samsung, Non Stop, Palette, Domino`s Pizza, Schauma и Seth & Riley’s Garage. На втором этапе среди 356 заявок жюри отобрало 12 полуфиналист (ок) и, которые прошли учебный менторский модуль в Kyiv Academy of Media Arts, а затем, на основе доработанных режиссерских тритментов, были избраны 6 финалист (ок), которые получили грант в размере 2500 долларов и полную техническую и организационную поддержку от продакшн-партнеров конкурса, и в течение последних двух недель сентября сняли свои первые рекламные ролики.

Что из этого получилось:

GRAND PRIX JURY PRIZE – приз 2000 долларов

Режиссер: Кирилл Светашов

Бренд: Non Stop

Идея для NON STOP появилась сама собой за день до дедлайна подачи, и я отправил только ее, быстро написав историю в виде киносценария. Хотелось снять необычный сюжет, невозможное в реальной жизни, но в то же время, вызвать у зрителя живые эмоции, несмотря на абсурдность происходящего.

SPECIAL MENTION JURY AWARD – приз 1 000 долларов

Режисерка: Анастасия Совяк-Круковская

Бренд: Samsung

Прочитав все брифы, я интуитивно принял решение, что нужно брать только Samsung. Для меня он оказался близким. Так как в брифе было прописано, что телевизор который мы рекламируем, является стильной фишкой интерьера, я начала развивать идею в сторону стиля, фэшн, придумывать как и куда можно интегрировать сам телевизор. И вот – смотрите теперь в ролике как классно все получилось 🙂

Режиссер: Артур Бошян

Бренд: Domino’s Pizza

Хотелось сделать веселый, простой и понятный ролик, который станет мемом, который легко рассказать и пошерить. Пицца всегда создает ощущение маленького праздника, так сказать отличает этот день и делает его лучше. В своей истории мы хотели подчеркнуть это: вполне обычная семья, каких много, во вполне обычной квартире. И здесь на них сваливается потрясающая новость. Да еще и не одна)

Режиссер: Людмила Мельник

Бренд: Seth & Riley’s Garage

В процессе размышлений над тем, кто является целевой аудиторией бренда, родилась идея ролика о челлендже, как-то поместить продукт Seth & Riley’s Garage в мир современных молодых людей, которые проводят свое время в TikTok и снимают челенджи на разные темы. Почему бы не придумать новый челлендж в котором будут все участвовать ?! Хотелось чтобы каждый мог ассоциировать себя с главным героем и включаться в игру “я тоже так могу”!

Режиссер: Карина Белова

Бренд: Palette

Вопрос изменения цвета волос это вопрос поиска индивидуальности. В нашей истории девушки приходят к ней через привычные для близнецов ситуации: одинаковая одежда, одинаковые подарки, путаницу с именами и бойфрендами. И, кроме того, конечно же, образ близнецов очень запоминающимся и выигрышный для бренда.

Режиссер: Максим Тужилин

Бренд: Schauma

Я подготовил идеи для трех брендов, но ставку делал именно на тритмент Schauma, поскольку эта идея наиболее мне близка – я сам папа двух прекрасных маленьких принцесс. И ролик построен на ситуациях, с которыми я сам сталкиваюсь каждый день.

Также, с 12 по 16 октября на сайте Media Business Reports будет проходить голосование за Приз зрительских симпатий. Автор работы, которая наберет максимальное количество голосов, получит вознаграждение.

Конкурс YO! DA станет ежегодной инициативой для режиссеров молодого поколения, следующий прием заявок будет уже в 2021 году на сайте.