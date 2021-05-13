Про це повідомляється на сайті видання.
Десятка найбільш високооплачуваних спортсменів світу за рік отримала дохід до вирахування податків у розмірі $1,05 млрд, що на 28% більше, ніж у торішньому рейтингу.
Це всього лиш на кілька мільйонів менше рекордного показника в $1,06 млрд, встановленого в 2018 році.
Цього року лідером рейтингу став колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор. Його дохід за останній рік був оцінений у $180 мільйонів.
Основну частину доходів ірландець отримав від продажу контрольного пакету акцій бренда віскі Proper No. Twelve компанії Proximo Spirits (за 150 млн доларів).
Ще $8 млн Макгрегору принесли рекламні контракти (зокрема, з брендом спортивного одягу Roots of Fight та відеогрою “Dystopia: Contest of Heroes”).
На боях в октагоні Макгрегор заробив $22 млн.
Журналісти Forbes зазначають, що 32-річний Макгрегор вперше став лідером рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменів і вдруге потрапив у десятку кращих (у 2018 році він зайняв четверту позицію з доходом у $99 млн після бою з Флойдом Мейвезером).
Макгрегор у цьогорічному рейтингу обійшов таких зірок спортивного світу, як Ліонель Мессі (130 млн) і Кріштіану Роналду (120 млн).
Основну частину доходу Мессі склала зарплата і призові в “Барселоні” (97 млн доларів). Ще $33 млн аргентинець заробив завдяки контракту з Adidas та іншим рекламним контрактам.
Трійку найбагатших замкнув ще один футболіст – португалець Кріштіану Роналду із заробітком у $120 млн. За гру в “Ювентусі” він отримав за рік $70 млн. Ще $50 млн Роналду принесли рекламні угоди й інша робота поза футбольним полем.
ТОП-10 найбільш високооплачуваних спортсменів світу за версією Forbes виглядає так:
1. Конор Макгрегор (Ірландія, змішані єдиноборства) – річний дохід $180 млн;
2. Ліонель Мессі (Аргентина, футбол) – $130 млн;
3. Кріштіану Роналду (Португалія, футбол) – $120 млн;
4. Дак Прескотт (США, американський футбол) – $107,5 млн;
5. Леброн Джеймс (США, баскетбол) – $96,5 млн;
6. Неймар (Бразилія, футбол) – $95 млн;
7. Роджер Федерер (Швейцарія, теніс) – $90 млн;
8. Льюїс Гемілтон (Велика Британія, Формула-1) – $82 млн;
9. Том Бреді (США, американський футбол) – $76 млн;
10. Кевін Дюрант (США, баскетбол) – $75 млн.
Дані Forbes включають усі призові, зарплати і бонуси спортсменів у період з 1 травня 2020 року по 1 травня 2021 року.
Дані про доходи “поза полем” включають оцінку спонсорських угод, ліцензійні відрахування та гонорари за участь у різних заходах за 12 місяців (до 1 травня), а також доходів від підприємств, якими управляє спортсмен (на основі розмов з інсайдерами галузі).
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