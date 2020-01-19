Об этом сообщает BBC Sport.
Бой происходил в Лас-Вегасе.
Сразу после начала боя МакГрегор принялся забивать Серроне около сетки. А рефери боя Херб Дин принял решение остановить поединок из-за слишком пассивной обороны Серроне.
“Я вошел в историю сегодня вечером. Я установил новый рекорд. Я первый боец в истории UFC, который обеспечил победы в нокауте в полулегком весе, в легком весе и теперь в полусреднем весе – в трех весовых категориях, поэтому я очень горжусь этим”, – сказал МакГрегор.
Он не выигрывал в октагоне UFC с момента получения своего второго титула чемпионата мира UFC в ноябре 2016 года.
- В августе 2019 года появилось видео, на котором ирландская звезда ММА Конор МакГрегор ударил пожилого мужчину в лицо в дублинском баре. Дейна Уайт, президент абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сказал, что то, что произошло “довольно плохо”.