31-летний ирландец Конор МакГрегор триумфально вернулся в октагон на UFC 246, победив Дональда "Ковбоя" Серроне всего за 40 секунд.

Об этом сообщает BBC Sport.

Бой происходил в Лас-Вегасе.

Сразу после начала боя МакГрегор принялся забивать Серроне около сетки. А рефери боя Херб Дин принял решение остановить поединок из-за слишком пассивной обороны Серроне.

“Я вошел в историю сегодня вечером. Я установил новый рекорд. Я первый боец в истории UFC, который обеспечил победы в нокауте в полулегком весе, в легком весе и теперь в полусреднем весе – в трех весовых категориях, поэтому я очень горжусь этим”, – сказал МакГрегор.

Он не выигрывал в октагоне UFC с момента получения своего второго титула чемпионата мира UFC в ноябре 2016 года.