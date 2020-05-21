Об этом сообщила в Facebook народный депутат Украины из фракции “Голос” Юлия Клименко.
“Сегодня – о верховенстве права и карантинный юмор в решении судьи Львов Гирича С.В. по делу об админ нарушение карантина”, – написала Клименко.
В тексте постановления сказано, что Конституция – вечна, в отличие от карантина.
“С учетом изложенного судья убежден, что Конституция-вечна, а коронавирус-временный и согласен с высказыванием австрийского императора ФердинандаI – “Fiat justitia et pereat mundus” (пусть царит справедливость, если даже от этого погибнет мир)”, – сказано в тексте постановления.
В судебном заседании был рассмотрен протокол об административном правонарушении по факту нарушения карантина. Ответчик свою вину отрицал и пояснил, что действительно вечером с двумя своими знакомыми стояли на улице во Львове на расстоянии 2 м друг от друга и разговаривал.
Он рассказал, что рядом приехали два служебных автомобиля полиции и работники пошли на какой-то вызов, после чего, через 15 минут вернулись и сообщили, что ответчик и его знакомые нарушают правила карантина и составили протокол об административном правонарушении.
Ответчик отметил в суде, что не считает, что совершил правонарушение.
- Министерство здравоохранения разработало детальный план выхода из карантина, который разделен на 4 этапа. Каждому из них соответствуют определенные критерии и смягчения.
- 11 мая в Украине начали ослаблять карантин: открылись стоматологии, парикмахерские, разрешено ходить в парки и на детские площадки.
- Ранее в правительстве сообщали, что в Украине введут адаптивный карантин (в случае вспышки инфекции в отдельных регионах карантин усиливать именно там, а не по всей стране).