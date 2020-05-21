Львовский судья вынес постановление об административном правонарушении, по одному из дел об административных правонарушениях в отношении правил карантина, в котором указал, что Конституция, в отличие от коронавируса, - вечна.

Об этом сообщила в Facebook народный депутат Украины из фракции “Голос” Юлия Клименко.

“Сегодня – о верховенстве права и карантинный юмор в решении судьи Львов Гирича С.В. по делу об админ нарушение карантина”, – написала Клименко.

В тексте постановления сказано, что Конституция – вечна, в отличие от карантина.

“С учетом изложенного судья убежден, что Конституция-вечна, а коронавирус-временный и согласен с высказыванием австрийского императора ФердинандаI – “Fiat justitia et pereat mundus” (пусть царит справедливость, если даже от этого погибнет мир)”, – сказано в тексте постановления.

В судебном заседании был рассмотрен протокол об административном правонарушении по факту нарушения карантина. Ответчик свою вину отрицал и пояснил, что действительно вечером с двумя своими знакомыми стояли на улице во Львове на расстоянии 2 м друг от друга и разговаривал.

Он рассказал, что рядом приехали два служебных автомобиля полиции и работники пошли на какой-то вызов, после чего, через 15 минут вернулись и сообщили, что ответчик и его знакомые нарушают правила карантина и составили протокол об административном правонарушении.

Ответчик отметил в суде, что не считает, что совершил правонарушение.