Конституционный кризис: Зеленский попросил поддержки у международных партнеров

Об этом он написал в статье “Нельзя позволять украинским судам выбрасывать антикоррупционные достижения” для издания Financial Times.

“Нельзя позволить украинским судам ликвидировать антикоррупционные достижения”, – отметил Зеленский.

Он отметил, что сейчас на Украине нападают не только на ее границах, но и “в центре демократических институтов”, но Украина будет сопротивляться.

“В это непростое время я призываю все украинские политические силы, которые выступают за реформы, и гражданское общество объединиться и сотрудничать в этой борьбе за будущее нашей нации. Я также призываю наших международных партнеров и союзников продолжать поддерживать нас и доказывать неправоту тех, кто пытается помешать нашему сотрудничеству и сорвать ее”, – говорится в статье.

Зеленский отметил, что недавнее решение суда “является частью систематических усилий по подрыву верховенства закона, противодействия прогресса, достигнутого в нашей борьбе с коррупцией, ослабление общества и экономики и, наконец, что не менее важно, чтобы остановить евроатлантическую интеграцию Украины”.

“Лидеры этой кампании хорошо известны: это коалиция российских прокси (доверенных лиц – ред.) и некоторых видных украинских олигархов, которые чувствуют угрозу из-за деятельности наших антикоррупционных институтов. Они выступают против интеграции ЕС и НАТО, сотрудничества Украины с МВФ и общества, где действуют правила, от которых выигрывают 99 процентов, а не только 1 процент”, – подчеркнул он.

Напомним, 27 октября Большая палата Конституционного суда на закрытом заседании отменила ответственность за ложное декларирование и ограничила полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.