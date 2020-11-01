Конституционный кризис: Зеленский попросил поддержки у международных партнеров

Об этом он написал в статье “Нельзя позволять украинским судам выбрасывать антикоррупционные достижения” для издания Financial Times.
“Нельзя позволить украинским судам ликвидировать антикоррупционные достижения”, – отметил Зеленский.
Он отметил, что сейчас на Украине нападают не только на ее границах, но и “в центре демократических институтов”, но Украина будет сопротивляться.
“В это непростое время я призываю все украинские политические силы, которые выступают за реформы, и гражданское общество объединиться и сотрудничать в этой борьбе за будущее нашей нации. Я также призываю наших международных партнеров и союзников продолжать поддерживать нас и доказывать неправоту тех, кто пытается помешать нашему сотрудничеству и сорвать ее”, – говорится в статье.
Зеленский отметил, что недавнее решение суда “является частью систематических усилий по подрыву верховенства закона, противодействия прогресса, достигнутого в нашей борьбе с коррупцией, ослабление общества и экономики и, наконец, что не менее важно, чтобы остановить евроатлантическую интеграцию Украины”.
“Лидеры этой кампании хорошо известны: это коалиция российских прокси (доверенных лиц – ред.) и некоторых видных украинских олигархов, которые чувствуют угрозу из-за деятельности наших антикоррупционных институтов. Они выступают против интеграции ЕС и НАТО, сотрудничества Украины с МВФ и общества, где действуют правила, от которых выигрывают 99 процентов, а не только 1 процент”, – подчеркнул он.
Напомним, 27 октября Большая палата Конституционного суда на закрытом заседании отменила ответственность за ложное декларирование и ограничила полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.
Рассмотрение дела состоялось по инициативе 47 народных депутатов, преимущественно представителей политсил “За майбутнє” и “Оппозиционная платформа — За життя”.
В НАБУ сообщили, что из-за решения Конституционного суда будет закрыто более 100 уголовных производств.
В НАПК сообщили, что решение Конституционного суда Украины фактически блокирует назначение победителей местных выборов.
Послы стран “Большой семерки” осудили решение Конституционного суда Украины. Они отметили, что расценивают это решение как попытку отменить антикоррупционные реформы, произошедшие после Революции Достоинства.
Судьи Конституционного суда Украины Сергей Головатый и Василий Лемак выразили решительное несогласие с решением коллег о декриминализации ложного декларирования и возможностей НАПК.
29 октября Кабинет Министров Украины обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников. Впоследствии Национальное агентство по предупреждению коррупции вернуло доступ к единому реестру электронных деклараций.
- 29 октября президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения КСУ. Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного суда.
- Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий заявил, что законопроект Президента Владимира Зеленского, которым предлагается отменить прежнее решение КСУ и уволить всех судей, “имеет признаки конституционного переворота”.
- Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.