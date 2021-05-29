Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Гоіто став тимчасовим президентом після того, як в серпні минулого року очолив переворот, в результаті якого був повалений президент Ібрагім Бубакар Кейта. Він наказав заарештувати в понеділок президента Бах Ндау і прем’єр-міністра Моктар Уана.

Вони обидва подали у відставку в середу, все ще перебуваючи під вартою. Пізніше їх відпустили.

Суд заявив, що рішення призначити саме Гоіто тимчасовим главою держави було обумовлено тим, “що потрібно довести перехідний процес до його завершення”.

Довідка. Малі – африканська країна, в якій після військового перевороту у 2012 році політичним хаосом скористалися місцеві ісламістські угруповання на півночі держави. В результаті Франція розгорнула військову операцію в країні у 2013-2014 роках.