Об этом пишет ВВС.

В частности, суд поддержал жалобы группы неизлечимо больных пациентов и врачей, которые оспаривали закон, который устанавливал уголовную ответственность за “коммерческое содействие самоубийству”.

Отмечается, что изменения в закон побудили смертельно больных людей ехать в Швейцарию и Нидерланды, чтобы добровольно уйти из жизни. Консультационные центры, которые работали до 2015 года, были вынуждены прекратить работу из-за риска тюремного заключения за пропаганду самоубийства. Закон был направлен на то, чтобы не дать группам или отдельным лицам создать какую-либо форму бизнеса, помогая людям умереть за деньги. На практике это означало запрет на эвтаназию.

Глава конституционного суда Германии Андреас Восскюле заявил в среду, что, хотя парламент может принять законы о предотвращении самоубийств и усилении паллиативной помощи, он не имеет права влиять на добровольный уход из жизни.