Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения Закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", которые касаются преимущественно полномочий Президента.

Об этом сообщили в пресс-службе КСУ.

В конце июля текущего года около полусотни народных депутатов (преимущественно представляющих политсилу “Оппозиционная платформа — За життя”) обратились в суд с требованием признать неконституционным ряд положений Закона Украины “О Национальном антикоррупционном бюро Украины” от 14 октября 2014 № 1698- VII с изменениями.

Речь шла преимущественно о пунктах закона, касающихся участия Главы государства в функционировании НАБУ, а именно:

часть 2 статьи 1 Закона, которая устанавливает, что НАБУ образуется Президентом Украины;

часть 1 статьи 6 Закона, согласно которой руководство деятельностью НАБУ осуществляет его директор, назначаемый на должность и увольняемые с нее Президентом Украины;

пункт 1 части 3 статьи 7 Закона об определении Президентом Украины трех человек из Конкурсной комиссии;

абзац 2 части 9 статьи 7 Закона, который закрепляет, что Президент Украины назначает на должность директора НАБУ одного из отобранных конкурсной комиссией кандидатов в течение десяти дней со дня внесения Конкурсной комиссией соответствующего представления;

второе предложение второго абзаца части 6 статьи 26 Закона об определении Президентом Украины по одному члену комиссии;

часть 2 статьи 31 Закона, которая определяет, что Положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования утверждаются Президентом Украины;

абзац 1 части 1 статьи 1 Закона о том, что НАБУ является государственным правоохранительным органом.

В среду, 16 сентября, Большая палата Конституционного Суда Украины рассмотрела дело и обнародовала свое решение, согласно которому некоторые указанные пункты были признаны противоречащими Конституции.

По решению КСУ неконституционными и такими, что должны в течение 3 месяцев утратить силу нормы о наделении Президента полномочиями образовывать НАБУ, назначать и увольнять от должности директора НАБУ, определять трех человек в состав комиссии для проведения конкурса на должность директора.

Утратить силу должны и нормы об определении Президентом одного члена комиссии внешнего контроля для проведения аудита эффективности деятельности органа, его операционной и институциональной независимости.

Незаконными и такими, что должны потерять силу, признаны также нормы о полномочиях Главы государства утверждать Положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.

Конституционное производство по поводу того, соответствует ли Конституции формулировка о НАБУ как “государственном правоохранительном орган” было закрыто.

“Верховная Рада Украины безотлагательно должна привести положения законодательства Украины в соответствие с Решением”, — отметили в КСУ.