Конституционный суд Украины признал, что уменьшение количества народных депутатов Верховной Рады до 300 соответствует Основному Закону государства.

Об этом сообщается на официальном сайте суда.

“Этим Заключением Конституционный Суд Украины признал таким, что соответствует требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины, законопроект про внесение изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины и закреплении пропорциональной избирательной системы)”, – сказано в заявлении.

Уточняется, что суд рассматривал уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300 человек.

“Вместе с тем, Конституционный Суд Украины сделал ряд предостережений для учета Верховной Радой Украины при дальнейшей работе над законопроектом”, – говорится в заявлении.

Отмечается, что заключение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и таким, которое не может быть обжаловано.