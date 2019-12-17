Об этом сообщается на официальном сайте суда.
“Этим Заключением Конституционный Суд Украины признал таким, что соответствует требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины, законопроект про внесение изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины и закреплении пропорциональной избирательной системы)”, – сказано в заявлении.
Уточняется, что суд рассматривал уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300 человек.
“Вместе с тем, Конституционный Суд Украины сделал ряд предостережений для учета Верховной Радой Украины при дальнейшей работе над законопроектом”, – говорится в заявлении.
Отмечается, что заключение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и таким, которое не может быть обжаловано.
- Напомним, что 3 сентября Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. За законопроект № 7203 проголосовали 373 нардепа (при 300 минимально необходимых).