Конституционный суд Украины отказался проверять конституционность законов об амнистии боевиков и "особом статусе" Донбасса.

Об этом сообщили в пресс-службе КСУ.

Напомним, в июле 2019 года фракция “Самопомич” собрала 53 из 45 нужных подписей народных депутатов и подала представление в Конституционный Суд о признании неконституционными законов об особом статусе Донбасса и об амнистии коллаборантов и наемников.

Речь шла о законах “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”, “О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и “О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей”.

В понедельник, 27 января, Большая палата Конституционного Суда Украины на продолжила рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства касательно этих законов. По итогу заседания КСУ отказался рассматривать эти законы.

“Принято постановление Большой палаты Конституционного Суда Украины об отказе в открытии конституционного производства”, — говорится в сообщении.