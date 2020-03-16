Об этом сообщается в решении суда.

В суде считают, что “обнуление” президентских сроков Путина Конституции не противоречит.

“Порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации “О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти” соответствует Конституции Российской Федерации”, – говорится в документе.

Также в документе подчеркивают, что данное заключение является окончательным и таким, которое не подлежит обжалованию.

Напомним, 10 марта депутаты Госдумы России поддержали поправку об обнулении президентских сроков после принятия новой конституции страны.

Инициативу об обнулении сроков внесла депутат от “Единой России”, бывший космонавт Валентина Терешкова. Соответствующую поправку решили включить в законопроект об изменениях в конституцию РФ.

В поправке указано, что предлагаемое в законопроекте ограничение для одного и того же лица в виде двух президентских сроков “не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента России., вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало эту должность”.