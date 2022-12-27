Конституційний суд України визнав відповідним до українського законодавства закон про перейменування Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП).

Про це на своїй сторінці у Facebook написав п’ятий президент України та лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко.

Політик наголосив, що рішення було ухвалено з затримкою у понад три роки.

“Конституційний Суд визнав відповідним українському законодавству наш закон про правдиву назву московської церкви. Вітаю з мудрим рішенням!”, – зазначив Порошенко.

За його словами, українці три роки чекали, поки ситуації в українському православ’ї буде відповідати Томосу Вселенського Патріарха.

“Московська церква не має маскуватись під українську, церкві окупанта не місце в Україні! Органам виконавчої влади належить завершити розпочату ще у 2018 році роботу і сприяти об‘єднанню українських православних в українській Церкві”, – резюмував п’ятий президент України.

ДОВІДКА: 15 грудня 2018 року у Софії Київській відбувся Об’єднавчий церковний собор. На ньому духовенство створило єдину помісну Православну церкву України.

Шлях до незалежної Української Церкви був довгим і важким. Перші зусилля було здійснено ще 100 років тому за часів Гетьманату та Директорії – але створенню української помісної церкви завадили більшовики.

Після того, як Україна стала незалежною, спроби відновилися. У цьому вагому роль відіграв предстоятель Української Православної Церкви Київського Патріархату Філарет. Однак, багато років Москва не давала розвиватись цьому процесу.

Лише в 11 жовтня 2018 року Синод Вселенської патріархії оголосив, що Російська православна церква втратила юрисдикцію над канонічною територією України, а церквою-матір’ю України є Константинополь.

Вже 15 грудня на Об’єднавчому церковному соборі було створено Українську Православну Церкву.

Завершальний акт у створенні помісної Православної церкви відбувся 6 січня 2019 року – в Патріаршому храмі Святого Георгія відбулося вручення Томосу про автокефалію та божественна літургія, яку спільно відправили Вселенський патріарх Варфоломій та предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Томос означає повну самостійність церкви в ухваленні рішень. Після отримання Томосу ПЦУ вийшла з-під влади РПЦ та підкоряється тій, яка дає автокефалію – тобто, Константинопольському патріархату.