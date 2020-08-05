Об этом сообщает Vice.

Получив необходимое количество подписей, Канье смог официально подать заявку на включение его имени в избирательный бюллетень на президентских выборах в штате Висконсин.

В целом, в штате есть пять независимых кандидатов на президентский пост. Рэпер – один из них. Все они собрали 2 тысячи и более подписей.

Теперь подписи проверит специальная комиссия и, если все в порядке, этих кандидатов внесут в избирательный бюллетень.

В Сети появилась информация, что в сборе подписей Канье помогала Руланд. Ранее она работала советником сенатора штата Джерри Петровски и была юрисконсультом Республиканской партии Висконсина.

Ее заметила местная журналистка, когда та шла передавать подписи, собранные в поддержку Канье.

Местный репортер, Мэтт Смит из WISN, не назвал имени человека, который помогал Канье. Но позже один из агентов Республиканской партии сообщил, что это была именно она.

Руланд отказалась разговаривать с журналистами, когда те спросили – правда ли, что она работает с Канье и почему.

В настоящее время Руланд работает в национальной юридической фирме Husch Blackwell.

Как известно, Руланд горячо отстаивает консервативные принципы, на которых также стоит Канье.

Также известно, что в штабе Канье работает Грегг Келлер, также опытный агент, который ранее сотрудничал с Республиканской партией.

Среди республиканцев есть мнение, что если Уэст все же окажется в избирательных бюллетенях, то сможет отобрать голоса у Байдена, особенно среди чернокожих избирателей. Учитывая эту динамику и связи, которые Уэст установил в консервативных кругах из-за общения с Трампом, возможно некоторые советники и агенты Республиканской партии стремятся помочь ему пройти.