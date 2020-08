Об этом сообщает Vice.

Получив необходимое количество подписей, Канье смог официально подать заявку на включение его имени в избирательный бюллетень на президентских выборах в штате Висконсин.

В целом, в штате есть пять независимых кандидатов на президентский пост. Рэпер – один из них. Все они собрали 2 тысячи и более подписей.

Теперь подписи проверит специальная комиссия и, если все в порядке, этих кандидатов внесут в избирательный бюллетень.

В Сети появилась информация, что в сборе подписей Канье помогала Руланд. Ранее она работала советником сенатора штата Джерри Петровски и была юрисконсультом Республиканской партии Висконсина.

Ее заметила местная журналистка, когда та шла передавать подписи, собранные в поддержку Канье.

Местный репортер, Мэтт Смит из WISN, не назвал имени человека, который помогал Канье. Но позже один из агентов Республиканской партии сообщил, что это была именно она.

“No comment” as woman enters election commission building just after 5p in Madison to drop off signatures for Kanye West pic.twitter.com/zVxePn5Fe2

Руланд отказалась разговаривать с журналистами, когда те спросили – правда ли, что она работает с Канье и почему.

В настоящее время Руланд работает в национальной юридической фирме Husch Blackwell.

Как известно, Руланд горячо отстаивает консервативные принципы, на которых также стоит Канье.

Lane Ruhland from @WisconsinMC will give you an inside look at the economic impact of unilateral political edicts versus market-based solutions to energy policy. Join us on Oct. 3rd at Shenanigans in La Crosse from 7-9pm. RSVP NOW: https://t.co/eMo1XpP5e6 pic.twitter.com/jDvxoCUSN1

— No Better Friend Corp. (@NBFCorp) September 27, 2019