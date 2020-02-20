Об этом в Facebook сообщила журналистка UATV Анастасия Федченко.
Анастасия заявила, что написала заявление об увольнении с телеканала UATV.
“Я написала заявление на увольнение с UATV English… Около недели назад появилась информация, что пришли новые шеф-редакторы. Из “112 канала”. Затем они оказались консультантами. Собеседований не проводили, но спрашивали у работников о миссии нового канала и о том, как нужно подавать новости для жителей временно оккупированных территорий”, – рассказала Федченко.
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По ее словам, консультанты – Владимир Полуев и Анна Степанец.
Журналистка также отметила, что с телеканала уволились две трети коллектива.
Напомним, 12 января телеканал иновещания Украины UATV прекратил вещание англоязычной, арабской и крымскотатарской редакций, с 13 января программы выходят в записи.
В декабре 2018 года на телеканале “112 Украина” сменился владелец – им стал народный депутат Тарас Козак.
- В ноябре 2019 года министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский пообещал в течение 3 месяцев запустить украинское телевещание на 80% оккупированных территорий Донбасса.
- В феврале стало известно, что Министерство культуры, молодежи и спорта Украины перенесло запуск телеканала для временно оккупированных территорий на 1 марта.