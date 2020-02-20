Ведущие политического ток-шоу "Пульс" на телеканале "112 Украина" Владимир Полуев и Анна Степанец стали консультантами канала для оккупированных территорий.

Об этом в Facebook сообщила журналистка UATV Анастасия Федченко.

Анастасия заявила, что написала заявление об увольнении с телеканала UATV.

“Я написала заявление на увольнение с UATV English… Около недели назад появилась информация, что пришли новые шеф-редакторы. Из “112 канала”. Затем они оказались консультантами. Собеседований не проводили, но спрашивали у работников о миссии нового канала и о том, как нужно подавать новости для жителей временно оккупированных территорий”, – рассказала Федченко.

По ее словам, консультанты – Владимир Полуев и Анна Степанец.

Журналистка также отметила, что с телеканала уволились две трети коллектива.

Напомним, 12 января телеканал иновещания Украины UATV прекратил вещание англоязычной, арабской и крымскотатарской редакций, с 13 января программы выходят в записи.

В декабре 2018 года на телеканале “112 Украина” сменился владелец – им стал народный депутат Тарас Козак.