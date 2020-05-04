Глава Офиса Зеленского Андрей Ермак рассказал, кто сможет представлять Донбасс в "консультативном совете" в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

Об этом шла речь во время онлайн-дискуссии “Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома”, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council.

По словам Ермака, в “консультативный совет” с представителями оккупированного Донбасса в рамках ТКГ в Минске, идея о создании которого будет дальше рассматриваться после консультаций с партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ, не войдут представители так называемых “ЛНР” и “ДНР”.

Ермак подчеркнул, что ранее представителями “так называемых территорий” на переговорах в Минске были как раз представители “Л/ДНР”. Однако Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что украинская сторона “не согласна с этой ситуацией”.

Глава Офиса Зеленского прояснил, кто именно сможет представлять эти территории.

“Кого же Украины воспринимает как представителей территорий? Украина воспринимает в качестве представителей территорий представителей гражданского общества. Граждан Украины, подчеркиваю, потому что, вы знаете, много людей, которые проживают на неподконтрольной территории, получили российские паспорта. Граждан Украины, у которых есть единственное гражданство — Украины. Которые не участвовали в войне против Украины, которые вынужденно остались на оккупированной территории. С этими людьми, которые не являются сегодня преступниками, которые не убивали наших воинов, не принимали преступных решений, с такими людьми мы готовы говорить в рамках минского процесса”, — объяснил он.

Ранее в Сети появился согласованный в Минске документ о создании “консультативного совета” с представителями ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей). Согласно указанному документу, новосозданным органом фактически зафиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия будет выступать в статусе гаранта-наблюдателя, наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.