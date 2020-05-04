Об этом шла речь во время онлайн-дискуссии “Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома”, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council.
По словам Ермака, в “консультативный совет” с представителями оккупированного Донбасса в рамках ТКГ в Минске, идея о создании которого будет дальше рассматриваться после консультаций с партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ, не войдут представители так называемых “ЛНР” и “ДНР”.
Ермак подчеркнул, что ранее представителями “так называемых территорий” на переговорах в Минске были как раз представители “Л/ДНР”. Однако Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что украинская сторона “не согласна с этой ситуацией”.
Глава Офиса Зеленского прояснил, кто именно сможет представлять эти территории.
“Кого же Украины воспринимает как представителей территорий? Украина воспринимает в качестве представителей территорий представителей гражданского общества. Граждан Украины, подчеркиваю, потому что, вы знаете, много людей, которые проживают на неподконтрольной территории, получили российские паспорта. Граждан Украины, у которых есть единственное гражданство — Украины. Которые не участвовали в войне против Украины, которые вынужденно остались на оккупированной территории. С этими людьми, которые не являются сегодня преступниками, которые не убивали наших воинов, не принимали преступных решений, с такими людьми мы готовы говорить в рамках минского процесса”, — объяснил он.
Ранее в Сети появился согласованный в Минске документ о создании “консультативного совета” с представителями ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей). Согласно указанному документу, новосозданным органом фактически зафиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия будет выступать в статусе гаранта-наблюдателя, наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.
- Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уверял, что консультативный совет в ТКГ, в состав которого войдут представители ОРДЛО, будет выполнять исключительно совещательные функции.
- 56 народных депутатов фракции “Слуга народа” подписали открытое обращение против прямых переговоров с ОРДЛО, на которые согласился глава Офиса Президента Андрей Ермак в Минске.
- Дипломат и бывший участник Минской контактной группы Роман Бессмертный заявил в интервью #Буквам, что Службе безопасности Украины стоит исследовать роль Андрея Ермака в подписании документа в Минске, чтобы понять, на какую страну тот работает.