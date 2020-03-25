Сейчас все операторы контакт-центра государственного "Укргазбанка" успешно переведены на дистанционную работу, чтобы минимизировать социальные контакты и риск заражения коронавируса.

Такие меры сохранят здоровье сотрудников банка и гарантируют бесперебойную круглосуточную поддержку его клиентов. Поэтому все клиенты государственного “Укргазбанка”, не выходя из дома, а только позвонив в контакт-центр, могут:

открыть депозит;

пополнить депозит и карточку “ПРО-Запас”;

заказать дополнительную платежную карту к счету;

подключить услугу регулярного платежа по карте “ПРО-Запас”.

Специалисты контакт-центра “Укргазбанка” за считанные минуты помогут осуществить банковские операции, а в случае необходимости окажут подробную информацию о новых программах и продукты.

Все депозиты, которые дистанционно открываются операторами контакт-центра передаются на отделение, за которым закреплено текущий / карточный счет, с которого перечисляются средства.

Во время действия ограничительных мероприятий, направленных предотвратить распространение коронавирусной инфекции, банк настоятельно рекомендует пользоваться дистанционными каналами доступа к банковским продуктам “Укргазбанка”, минимизируя тем самым физическое посещение отделений, а именно: мобильным приложением “Экобанк онлайн”, круглосуточным контакт-центром и чат-ботами в мессенджерах Facebook, Viber или Telegram, а также Клиент интернет-банкингом для юридических лиц.

Понимая, что в результате существенного снижения уровня бизнес-активности в период действия карантина предприниматели требуют особого внимания, “Укргазбанк” обеспечивает их круглосуточной онлайн-поддержкой через свой контакт-центр, который специализируется именно на оперативном реагировании и решении актуальных потребностей представителей малого и среднего бизнеса, предоставляет их профессиональную консультацию по вопросам относительно пользования банковскими кредитными продуктами и депозитным программам в текущей ситуации и тому подобное.

Специалисты контакт-центра всегда готовы оказать профессиональную и профессиональную консультацию украинским предпринимателям по телефону: (044) 494 09 70.