Об этом сообщила украинская делегация для участия в ТКГ.
На заседании обсуждались вопросы обеспечения передвижения граждан Украины через пропускные пункты контроля.
“Благодаря твердой позиции руководителя гуманитарной подгруппы народного депутата Украины Галины Третьяковой и содействию координатора подгруппы господина Тони Фриша на переговорах удалось согласовать новые технические детали относительно разблокирования российской стороной работы КПВВ в “Золотом” и “Счастье”, – говорится в сообщении.
Несмотря на предложение украинской делегации, представителей ОБСЕ, МИД Франции и Германии, провести заседание политической подгруппы и подгруппы по безопасности российская сторона отказалась.
Очередное заседание ТКГ запланировано на 24-25 ноября.
- Ранее делегация в Трехсторонний контактной группе заявила, что стороны приняли украинский план касательно Донбасса за основу. Однако члены ТКГ это не подтвердили.