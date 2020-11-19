19 ноября на внеочередном заседании гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы завершили обсуждение разблокирования работы контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщила украинская делегация для участия в ТКГ.

На заседании обсуждались вопросы обеспечения передвижения граждан Украины через пропускные пункты контроля.

“Благодаря твердой позиции руководителя гуманитарной подгруппы народного депутата Украины Галины Третьяковой и содействию координатора подгруппы господина Тони Фриша на переговорах удалось согласовать новые технические детали относительно разблокирования российской стороной работы КПВВ в “Золотом” и “Счастье”, – говорится в сообщении.

Несмотря на предложение украинской делегации, представителей ОБСЕ, МИД Франции и Германии, провести заседание политической подгруппы и подгруппы по безопасности российская сторона отказалась.

Очередное заседание ТКГ запланировано на 24-25 ноября.