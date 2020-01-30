Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что никаких контактов с российской делегацией не было.

Об этом сообщает национальное агентство “Укринформ”.

“Ни на какие контакты с Российской Федерацией наша делегация во время этого визита не шла. Конечно, когда в комитетах и ​​политических группах поднимаются вопросы со стороны РФ – мы отвечаем на это”, – сказала Ясько.

По мнению главы украинской делегации, говорить о победах по результатам зимней сессии нельзя, однако “старт положительный”.

При этом Ясько также рассказала, что члены украинской делегации выдвинули на сессии ПАСЕ три новые инициативы, связанные с экологией и правами женщин.

“Мы будем устанавливать новые контакты, работать в политических группах и комитетах. Мы понимаем, что не хватает украинского голоса там. Будем продолжать доносить свою позицию. Если кто-то не понимает этой позиции, либо не соглашается – убеждать”, – говорит он.

Помимо того, Елизавета Ясько добавила, что в дальнейшем делегация будет работать над анализом зимней сессии и разрабатывать стратегию на будущее.