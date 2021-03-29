Covid-19 Украина

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Контейнеровоз «Ever Given» частично сняли с мели в Суэцком канале

Контейнеровоз "Ever Given", который блокировал Суэцкий канал почти неделю, снят с мели.

Понедельник, 29 марта 2021, 12:00

Об этом заявила транспортная компания Inchcape Shipping Services, подробнее пишет сайт телеканала BBC.

По данным компании, это произошло около 4:30 утра по местному времени. Контейнеровоз сдвинули с места, но еще не окончательно сняли с мели.

По данным Управления Суэцкого канала, курс трассы “Ever Given” длиной 400 м (1300 футов) скорректирован на 80%.

Фото: VESSELFINDER

Отмечается, что дальнейшие усилия по перемещению судна возобновятся позже в понедельник в 11:30 по местному времени (09:30 по Гринвичу) после прилива.

“Ever Given” блокирует один из самых загруженных торговых путей в мире, вынуждая компании менять маршрут кораблей и вызывая длительные задержки.

Сообщения о том, что судно было освобождено, вселили надежду, что движение по каналу может возобновиться в течение нескольких часов, расчистив путь для товаров на сумму около 9,6 млрд долларов (7 млрд фунтов), которые задерживаются каждый день.

По сообщению агентства Reuters, спасатели из властей и голландской компании Smit Salvage использовали буксиры, чтобы вывести судно из берега канала.

В Управлении Суэцкого канала заявили, что корма корабля, которая находилась в четырех метрах от берега, теперь была на высоте 102 метра.

Две предыдущие попытки снять его с мели, предпринятые в последние сутки и во время прилива, к успеху не привели. В воскресенье к операции подключились дополнительные буксирные катера. Перед рассветом в понедельник в спасательных операциях участвовало в общей сложности 10 буксиров.

  • Большой контейнеровоз “Ever Given” под флагом Панамы сел на мель и заблокировал движение в Суэцком канале в Египте.
  • Движение в Суэцком канале приостановлено из-за попытки вытеснить контейнеровоз длиной 400 м, перекрывший водный путь.
  • Из Суэцкого канала необходимо убрать до 20 000 кубических метров песка, чтобы освободить гигантский контейнеровоз Ever Given, который застрял там со вторника.
  • В воскресенье в Суэцкий канал отправились два дополнительных буксира, чтобы помочь освободить контейнеровоз размером с небоскреб Ever Given, который уже неделю перекрывает критически важный водный путь. Сейчас из-за заблокированного канала простаивают более 320 судов.
Теги: Ever Given, контейнеровоз, Суецький канал

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