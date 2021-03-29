Контейнеровоз «Ever Given» частично сняли с мели в Суэцком канале

Об этом заявила транспортная компания Inchcape Shipping Services, подробнее пишет сайт телеканала BBC.
По данным компании, это произошло около 4:30 утра по местному времени. Контейнеровоз сдвинули с места, но еще не окончательно сняли с мели.
По данным Управления Суэцкого канала, курс трассы “Ever Given” длиной 400 м (1300 футов) скорректирован на 80%.
Отмечается, что дальнейшие усилия по перемещению судна возобновятся позже в понедельник в 11:30 по местному времени (09:30 по Гринвичу) после прилива.
“Ever Given” блокирует один из самых загруженных торговых путей в мире, вынуждая компании менять маршрут кораблей и вызывая длительные задержки.
Сообщения о том, что судно было освобождено, вселили надежду, что движение по каналу может возобновиться в течение нескольких часов, расчистив путь для товаров на сумму около 9,6 млрд долларов (7 млрд фунтов), которые задерживаются каждый день.
По сообщению агентства Reuters, спасатели из властей и голландской компании Smit Salvage использовали буксиры, чтобы вывести судно из берега канала.
В Управлении Суэцкого канала заявили, что корма корабля, которая находилась в четырех метрах от берега, теперь была на высоте 102 метра.
Две предыдущие попытки снять его с мели, предпринятые в последние сутки и во время прилива, к успеху не привели. В воскресенье к операции подключились дополнительные буксирные катера. Перед рассветом в понедельник в спасательных операциях участвовало в общей сложности 10 буксиров.
- Большой контейнеровоз “Ever Given” под флагом Панамы сел на мель и заблокировал движение в Суэцком канале в Египте.
- Движение в Суэцком канале приостановлено из-за попытки вытеснить контейнеровоз длиной 400 м, перекрывший водный путь.
- Из Суэцкого канала необходимо убрать до 20 000 кубических метров песка, чтобы освободить гигантский контейнеровоз Ever Given, который застрял там со вторника.
- В воскресенье в Суэцкий канал отправились два дополнительных буксира, чтобы помочь освободить контейнеровоз размером с небоскреб Ever Given, который уже неделю перекрывает критически важный водный путь. Сейчас из-за заблокированного канала простаивают более 320 судов.