Про це розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв під час виступу на Всеукраїнському форумі “Україна 30. Безпека країни”.
За його словами, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил “характеризується підтриманням Росією керованої нестабільності”.
“На тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей Російська Федерація продовжує утримувати угруповання у складі: 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів, які оперативно підпорядковані 8-й загальновійськовій армії та інтегровані до єдиної системи управління військами Південного військового округу збройних сил РФ”, – зазначив Наєв.
Він уточнив, що наразі чисельність окупаційного угруповання військ противника на Сході України становить близько 28 тисяч осіб.
“На даний час до складу 1 – 2 армійських корпусів окупаційного угруповання військ противника входить 14 бойових бригад, полків та підрозділів забезпечення, загальною чисельністю близько 28 тисяч осіб”, – наголосив Наєв.
Крім того, за його словами, для можливого посилення окупаційних військ на військових полігонах у Ростовській області РФ перебувають з’єднання та військові частини 8-ї армії.
За інформацією Наєва, російсько-окупаційні війська продовжують підвищувати свій рівень боєздатності.
Окрім того, для забезпечення бойових завдань російсько-окупаційних військ з території Росії продовжується постачання паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів. Зокрема, з початку 2021 року на тимчасово окуповану територію Донбасу було поставлено понад 33 тисячі тонн паливно-мастильних матеріалів та понад 700 тонн боєприпасів.
Наєв зазначив, що попри те, що на Донбасі з липня 2020 року формально діє режим припинення вогню, окупанти продовжують його порушувати.
“Загалом від початку введення в дію домовленості щодо всеосяжного припинення вогню було обліковано близько 1600 таких порушень з боку противника. Лише в поточному році зафіксовано понад 900 безпідставних провокаційних обстрілів позицій Об’єднаних сил, з яких понад 200 разів (а це 22% від загальної кількості) – із застосуванням важкого озброєння, забороненого Мінськими домовленостями”, – заявив він.
Наєв уточнив, що противник також активно використовує безпілотники “для ведення розвідки та нанесення втрат Об’єднаним силам” (з таких безпілотників ворог скидає міни чи гранати). Зокрема, з початку року зафіксовано 51 випадок застосування безпілотників противника, “з яких десять були з бойовим навантаженням”.
Крім того, цього року активізувалися ворожі снайпери, у тому числі “зі складу сил спеціального призначення збройних сил РФ”. Такі снайпери озброєні далекобійними снайперськими ґвинтівками калібру 12,7 мм та оснащені комплексами контрснайперської боротьби.
(На відео – з 35:10)
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