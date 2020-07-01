В Госудерственной пограничной службе рассказали, как контрабандисты с дельтаплана "бомбили" Румынию сигаретами.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Уточняется, что пограничниками были задержаны контрабандисты, которые переправляли сигареты в Румынию из Черновицкой области на мотодельтаплане.

“Пограничники Черновицкого отряда задержали контрабандистов на окраине н.п. Капловка Хотинского района. Дельцы на мотодельтаплане переправляли в Румынию сигареты”, – сказано в сообщении.

Дельтаплан был замечен пограничниками около 3 часов часов ночи. Пилота и его двух сообщников задержали.

В данный момент на нарушителей составили административный протокол за нарушение границы.