Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.
Уточняется, что пограничниками были задержаны контрабандисты, которые переправляли сигареты в Румынию из Черновицкой области на мотодельтаплане.
“Пограничники Черновицкого отряда задержали контрабандистов на окраине н.п. Капловка Хотинского района. Дельцы на мотодельтаплане переправляли в Румынию сигареты”, – сказано в сообщении.
Дельтаплан был замечен пограничниками около 3 часов часов ночи. Пилота и его двух сообщников задержали.
В данный момент на нарушителей составили административный протокол за нарушение границы.
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