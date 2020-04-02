Об этом он заявил в интервью LB.ua.

Уманский рассказал, что дважды просил их уволить, но Кабмин этот вопрос не рассматривал.

“У нас неоднократно были разговоры на эту тему. Я прихожу к нему [премьер-министру Денису Шмыгалю], показываю: „Смотрите, мы тут сейчас плюшками балуемся, а вот — информация по каждому месяцу, и это только „скрутки“ с НДС. Это в среднем 5 миллиардов в месяц недополучает бюджет“. Как только я пришел в Минфин, мне быстро со всех сторон сливать информацию начали — с расшифровками, по компаниям, по суммам. Где стартуют, через кого прогоняют, где выводят. И 5 миллиардов — это только по НДС! [Экс-глава Налоговой и бывший министр доходов и сборов] Клименко с Януковичем смотрят и говорят: „Блин, а что, так можно было?“ Минфин — не силовое министерство, я работаю с бумажками. Инструментов для наказаний у меня нет. Ну что я могу сделать с главой налоговой администрации? Максимум — лишить Верланова премии, снять 5, 10, 20, 30 тысяч, 200 тысяч. Как вы думаете, это ему будет сильно больно?” — сказал Уманский.

По его словам, Шмыгаль говорил, что нужно дать Верланову и Нефьодову время.

Экс-министр назвал главу Государственной таможенной службы идеалистом, который “пытается нарисовать картинку светлого будущего”.

“Новая таможня, все такое. Проблема в том, что есть картинка светлого будущего, а есть — реальность. И „контрабас“ как шел, так и идет. С таможней надо жестко — шаг влево, шаг вправо — расстрел”, — добавил Уманский.

По словам экс-министра, Нефьодов говорил ему, что начальники региональных таможен его игнорируют: “Он мне сам это сказал. Фактически, расписался в своей профнепригодности. То есть Макс был выведен в роль „фунта“, который рассказывает про реформу на таможне, а на самом деле там ситуация — при Януковиче просто отдыхали. Я не стал ему задавать простой вопрос: „Если ты такой весь правильный и так далее, то почему в такой ситуации не напишешь заявление?“ Потому что знаю на него ответ. Думаю, вы тоже догадываетесь. Вместе с тем, не стоит демонизировать Макса, проблема точно не в нем. Его вывели из „игры“ и сделали „громоотводом“, а процессами рулили другие. В этом его ошибка”.

Уманский считает, что представления на увольнение Верланова и Нефьодова являются причиной его отставки с должности главы Минфина.

“И не забывайте про порезанные “хотелки” и новые возможности правительства по управлению бюджетом после введения Стабфонда”, — добавил он.

По словам Уманского, о том, что его собираются уволить, он узнал из СМИ. Шмыгаль с ним об этом не говорил. Заявление об увольнении Уманский не писал.

“Я хотел бы узнать основания своего увольнения. На встрече с фракцией Слуги народа, когда его спросили про мое увольнение, Шмыгаль не смог ничего внятно объяснить. Меня на фракцию даже не пригласили, как и Емца. А в зале потом при голосовании даже не дали возможности выступить — наверное не хотели, чтобы в эфир публично были даны ответы на вопрос о причине отставки”, — заявил экс-министр.