Народные депутаты от "Слуги народа" сегодня активно обсуждали в чате тему отсрочки введения кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей.

Соответствующую переписку, которая велась в официальном чате фракции “Слуги народа”, удалось зафиксировать корреспонденту #Букв.

Так, один из участников дискуссии выразил мнение, что в Киев на акции протеста свозят “нищих” предпринимателей, чтобы “снести реформу в интересах богатых контрабандистов”.

“Есть горстка бедных ФЛП-торговцев китайским контрабасом (контрабандой, – ред.). Которые в селах выживают на этом только потому, что еще не зашли сети, и потому, что не платят пошлину и налоги. А есть контрабандисты-оптовики и крупные магазины контрабаса, которые сидят на той же схеме, что и нищие. Нищих, как скотину, свозят в Киев, чтобы снести реформу в интересах богатых контрабандистов… Нищим нужно помочь, но не путем защиты налоговой схемы, от которой ущерб такой, что всем нищим ФЛП можно было бы на эти деньги платить их среднюю выручку в качестве пособия по безработице”, – написал нардеп.

Это заявление нашло поддержку у одного из нардепов.

А депутат от “СН” Максим Бужанский выразил мнение, что обсуждение темы физлиц-предпринимателей “стало напоминать видео-табличку прибить или приклеить”.

В ходе дискуссии главу фракции “Слуг” Давида Арахамию призывали подтвердить, что “во время озвучки голосования про отсрочку ФЛП будет сказано “прошу определиться” (подразумевается объявление спикера ВР Дмитрия Разумкова перед голосованием за законопроект).

В ответ первый замглавы фракции “Слуг” Александр Корниенко заявил, что нардепы не могут диктовать, “что делать главе Верховной Рады”.