В НАК "Нафтогаз" сообщили детали пятилетнего соглашения с "Газпромом" о транзите российского газа в ЕС по территории Украины.

Подробности контракта обнародованы пресс-службой “Нафтогаза”.

Как сообщалось ранее, 30 декабря в Вене представители НАК “Нафтогаз Украины”, “Оператор ГТС Украины” и ПАО “Газпром” подписали 5-летний контракт о транзита российского газа в ЕС по территории Украины.

Сообщается, что пакет соглашений о транзите газа вошли:

1. Межоператорские соглашение между “Оператором ГТС Украины” (ОГТСУ) и “Газпромом”, которые определили технические регламенты и правила взаимодействия между операторами смежных сетей (interconnection agreement).

2. Договор об организации транзита между “Нафтогазом” и “Газпромом”, в котором зафиксированы условия и объемы транзита на ближайшие пять лет.

3. Мировое соглашение между “Нафтогазом” и “Газпромом”, согласно которому стороны отказываются от взаимных претензий по контрактам 2009 года.

“Все три соглашения подписаны в рамках протокола встречи, состоявшейся в Берлине и Минске 19-20 декабря этого года при участии представителей ЕС, Украины и РФ, а также “Нафтогаза”, ОГТСУ и “Газпрома”, — отметили в “Нафтогазе”.

Соглашениями была предусмотрена выплата “Газпромом” почти 3 млрд долларов во исполнение решения Стокгольмского арбитража. “Нафтогаз” получил эти средства 27 декабря. Также предусмотрен отзыв всех арбитражных судебных исков, по которым не приняты окончательные решения, снятие арестов на имущество, активы и денежные средства “Газпрома”, а также отказ в будущем от всех возможных претензий и исков по контрактам января 2009.

Как объяснил исполнительный директор “Нафтогаза” Юрия Витренко, исковые требования к “Газпрому”, от которых отказалась Украина, могли бы быть удовлетворены только в случае отказа российской стороны от транзита.

“Интересы страны — это продолжение транзита, это получение денег сейчас, а не через год и тем более не за 3-7 лет. Тразит газа — это десятки тысяч рабочих мест. Это более низкие тарифы на газ для потребителей Украины. Это экономический рост. Это доходы государственного бюджета. Это геополитика и безопасность. Поэтому нам нужно было продолжение транзита, причем с гарантиями. …. Важно понимать, что наши исковые требования на 12, 3 млрд долларов были прежде всего следствием ожиданий прекращения транзита. Другими словами, мы могли бы выиграть в арбитраже эти 12,2 миллиарда только бы “Газпром” отказался от транзита. А он не отказался. Еще раз напомню, что урегулирование – это еще и отказ от исков со стороны Газпрома. Так, они имеют значительно меньшую вероятность выигрыша, но речь идет десятки миллиардов долларов, что даже больше, чем сумма наших исков”, — объяснил он.

Кроме того, были зафиксированы минимальные объемы транзита по годам. В 2020 — 65 млрд кубических метров, в 2021-2024 годах — по 40 млрд кубических метров ежегодно. По словам Витренко, эти объемы — обязательный минимум, транзит которого Россия гарантирует, а реальное количество может быть выше.

“Гарантированные объемы транзита по этому принципу значительно превышают объемы, которые называли наши международные партнеры как вариант, который они попытаются обеспечить для Украины, и на который мы согласиться. Гарантированные объемы — это минимум, а не максимум, которого мы ожидаем. При этом дополнительные объемы с большей гибкостью бронирования будут оплачиваться по более высокому тарифу”, — объяснил он.

Несмотря на достижение договоренности с “Газпромом”, на реализацию которого ушли долгие месяцы переговоров, Витренко отмечает, что впереди еще много работы.

“Подписание нового контракта на транзит — это только начало нового пути. Мы должны завершить реформу рынка газа, в частности обеспечить полное соответствие европейским правилам. Мы должны радикально повысить уровень энергоэффективности, и таким образом уменьшить неэффективное потребление газа. Мы должны значительно увеличить собственную добычу газа. Мы должны наконец трансформировать “Нафтогаз” в современную и эффективную национальную компанию. Если мы это сделаем, то мы сможем полностью реализовать возможности, которые нам дает новый контракт на транзит и получения 3 млрд долл от Газпрома по решению Стокгольмьского арбитража”, — подчеркнул он.